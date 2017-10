Μια βόλτα στην Ελλάδα που οδηγείται στην έξυπνη κίνηση… στο leasing αυτοκινήτου

"Ανέβα, άσε τη βαλίτσα κι έλα αμέσως"."What's Next;", μου λέει. "Μικρολίμανο" του απαντώ.

"Ακούς Στήβεν;" του λέω, ο οποίος έχει μείνει έκθαμβος από την εξέλιξή μας. Κι αν θέλεις να μάθεις το πραγματικό "What's Next" που μου ανέφερες νωρίτερα, αυτό είναι το μέλλον, το οποίο έρχεται τόσο γρήγορα, όσο ανοιγοκλείνεις τα μάτια σου.

Σταματώ στη διάβαση των πεζών, λέγοντάς του ότι αλλάξαμε και νοοτροπία. "Σεβόμαστε τους πεζούς του λέω". Τι το ήθελα... ένας άλλος οδηγός, δίπλα μου, πέρασε φουριόζος, μη βλέποντας ότι είχε ξεκινήσει μια οικογένεια να περνά. "Oh, Gott" μου λέει. Μπήκα στη διαδικασία να εξηγήσω ότι υπάρχουν ακόμα και τέτοιοι οδηγοί, αλλά πλέον αλλάζουν συνήθειες, σιγά σιγά. Φθάνουμε στα διόδια, κι εκεί που έχει έρθει η σειρά μας, κάποιος άλλος μπαίνει σφήνα για να περάσει μπροστά. "What's Νext" μου λέει και βρίσκομαι απολογούμενος και για αυτήν τη συμπεριφορά.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR