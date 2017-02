ΠΣΚΔ με ντέρμπι, Αντετοκούνμπο, Οσκαρ, "βόμβα" και… δραχμή!

Κυριαρχεί βέβαια το All Star Game του ΝΒΑ: διότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι πια το παιδί που βιώνει το όνειρο του ΝΒΑ αλλά ο επόμενος σταρ του αμερικάνικου μπάσκετ. Θα το δούμε στις 3, ξημερώματα Δευτέρας, από την Cosmote TV.

Επικαιρότητα λοιπόν. Θέλετε και παραδείγματα;

Δες: απόψε στις 22:00 στο Novasports1HD το ντοκιμαντέρ της EuroLeague, για τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Βασίλη Σπανούλη .

Ακου: τους απεσταλμένους του Sport24 Radio 103,3 σε Ισπανία για το Final 8 και σε ΗΠΑ για το All Star Game του ΝΒΑ , Χάρη Σταύρου και Μιχάλη Στεφάνου.

Διάβασε: το ρεπορτάζ για τα νέα δεδομένα στα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 .

Και επειδή υπάρχουν νέα δεδομένα, πόσο καλά θυμάσαι τα παλιά; QUIZ: απάντησε σε 15 μιντιακές ερωτήσεις αθλητικού περιεχομένου !

Το δε Σαββατοκύριακο είναι ακόμη πιο… καυτό, έστω κι αν λείπει το μεγάλο ντέρμπι, έστω κι αν δεν έχει ματς στην Premier League αλλά πέντε μεταδόσεις από τους «16» του FA Cup .

Δες: την πιο συγκλονιστική φωτογραφία για τον ΔΟΛ! Με Γιάννη Διακογιάννη…

Ακου: Το Σάββατο τον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ Αρης – Παναθηναϊκός στον Sport24 Radio 103,3 και την Κυριακή το ΑΕΚ - Ολυμπιακός .

Διάβασε: πώς θα καλύψει τα ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός, Αρης – Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός η Nova

Κατά τα λοιπά… Εγιναν κι αυτά.

Δες: την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, στη 01:15 μετά τα μεσάνυχτα, το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει αποκλειστικά στον ANT1, το ντοκιμαντέρ με τίτλο " Η Προσφυγική Κρίση μέσα από τα Κινητά των Προσφύγων ".

Ακου: νέα σαν κι αυτά, όπως ότι το όνομα «Φίλαθλος» μάλλον ανήκει αλλού . Πρόβλημα.

Διάβασε: μια ωραία ανδρική είδηση, ότι το «Playboy» επιστρέφει στα γυμνά .

Αγώνες έχει το Σ/Κ και σε live streaming. Το Σάββατο στις 17:00 τα Αμύντας – Αίολος και Χολαργός - Μαχητές/Δόξα Πευκών για την Α2 από το eurohoops.net και την Κυριακή το 17:00 Κρόνος Αγίου Δημητρίου – Ιωνικός από το sportaltv.gr

Βόλεϊ. Το Σάββατο έχει και βόλεϊ Γυναικών: στις 18:00, Ηλιούπολη - ΑΟ Θήρας από το telesport.gr.

Έχουμε και… αλλαγές: η «Αθλητική Κυριακή» της ΕΡΤ θα ξεκινήσει κλασικά στις 21:30, το «Kick Off» του ΣΚΑΪ όμως αλλάζει ώρα. Ελέω «Survivor» βεβαίως βεβαίως. Και θα ξεκινά τα μεσάνυχτα.

Προφανώς, επειδή πολλοί fans της Χριστίνας Βραχάλη δεν θα ξενυχτήσουν, ο ΣΚΑΪ μερίμνησε: ο Κώστας Στεφανής ντύνεται… διαιτητής για να σφυρίξει την έναρξη της παρουσίασης του Seat Ateca, με καλεσμένη τη Χριστίνα στην εκπομπή «Traction» την, Κυριακή στις 16:00.

Επίσης, αύριο Σάββατο κυκλοφορεί για πρώτη φορά η οπαδική εφημερίδα «Αρης Είσαι» : καλοτάξιδη. Το ίδιο βράδυ στις 00:45 η εκπομπή «Checkpoint» με τη Γιάννα Παπαδάκου στον Alpha φιλοξενεί τον πρωταγωνιστή των δραματικών γεγονότων του 2015, Γιάνη Βαρουφάκη, σε μια βαθιά εξομολογητική συνέντευξη. Στην εκπομπή μιλούν και οι Παναγιώτης Λαφαζάνης και Αλέκος Αλαβάνος. Θα γίνει… της δραχμής!

Τη δε Κυριακή, μετά το ντέρμπι, παίρνουμε άρωμα από Οσκαρ (θα τα δείχνει από φέτος η Cosmote TV). Στην εκπομπή «Buzz» στις 20:30 ο Γιώργος Σατσίδης υποδέχεται τη Ναταλία Δραγούμη στο Cosmote Cinema 1 για να σχολιάσουν τους υποψηφίους και να κάνουν προγνωστικά.

Κι αφού πιάσαμε τις ωραίες γυναίκες, ιδού… και άλλες.

Άνωθεν βλέπεις τη Λίντσι Βον. Το «Chasing History», η νέα σειρά που παρακολουθεί τη ζωή και τον αγώνα της Αμερικανίδας σκιέρ, έφτασε τα 3 εκατ. τηλεθεατές πανευρωπαϊκά στην πρώτη εβδομάδα προβολής της από το Eurosport! Τα δύο πρώτα επεισόδια τα οποία μεταδόθηκαν διαδοχικά στις 5 Φεβρουαρίου στο Eurosport 1, έφεραν τους φίλους των Χειμερινών Σπορ κοντά στην προσπάθεια της Vonn να αναρρώσει πλήρως από έναν σοβαρό τραυματισμό στο χέρι και να επιστρέψει στη δράση και στο κυνήγι του ιστορικού ρεκόρ των 86 νικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αλπικού Σκι.

Η δε Δούκισσα Νομικού θα αναλάβει, σύμφωνα με πληροφορίες, την παρουσίαση του «So you think you can dance» του ΑΝΤ1, το οποίο είχαμε δει παλαιότερα στο Mega. Η παρουσιάστρια, μετά το «Dancing with the Stars», ετοιμάζεται να αναλάβει το εξίσου εντυπωσιακό χορευτικό σόου, με τους παίκτες να προσπαθούν κάθε εβδομάδα να κερδίσουν τους κριτές και να περάσουν στην επόμενη φάση.

Και θα κλείσω με λίγη γκρίνια (#Ελλάδα_είσαι). Τα «θραύσματα» της βόμβας που απενεργοποιήθηκε στο Κορδελιό και καταστράφηκε στο πεδίο βολής του Ασκού έφτασαν μέσω της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι... τα ταμεία των τηλεοπτικών σταθμών, όπως κατήγγειλε ο περιφερειακός σύμβουλος της «Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας», Γιώργος Θεοδωρόπουλος. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρόπουλο, «48.000 ευρώ δόθηκαν συνολικά σε ΜΜΕ, τα περισσότερα από τα οποία (περίπου το 75-80%) σε τηλεοπτικά κανάλια. Ομως, βάσει νόμου θα έπρεπε να γίνει δωρεάν μετάδοση οπτικοακουστικών και ηχητικών μηνυμάτων»! Και πληρώσαμε;

