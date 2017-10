MVP Σεπτεμβρίου ο Πέλκας

Ο Δημήτρης Πέλκας κέρδισε την αναγνώριση από το κοινό, το οποίο τον ανέδειξε ως 11888 MVP Σεπτεμβρίου στην ψηφοφορία του paokfc.gr και του PAOK FC Official App.

