Οι τραυματισμοί που θέρισαν τον Ολυμπιακό την τελευταία πενταετία

Στις 24 Μαρτίου του 2017, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, στον Ολυμπιακό τα έβαλαν και πάλι με την τύχη τους, καθώς ο Ματ Λοτζέσκι τραυματίστηκε στον αχίλλειο (υπέστη ρήξη). Αν και αρχικά υπήρξε αισιοδοξία πως πως θα καταφέρει να δώσει το "παρών" στο Final Four, μένοντας εκτός για περίπου δύο μήνες, τελικά, ο Αμερικανός σουτέρ δεν κατάφερε να επιστρέψει ποτέ στην αγωνιστική δράση. Έχασε το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς ο οργανισμός του αργούσε να αναρρώσει (αισθανόταν ακόμη ενοχλήσεις) με τους Πειραιώτες να διεκδικούν το ευρωπαϊκό τρόπαιο απέναντι στην (γηπεδούχο) Φενέρμπαχτσε χωρίς τους Λοτζέσκι και Χάκετ. Οι Πειραιώτες στο τέλος της σεζόν αποφασίζουν να μην του ανανεώσουν το συμβόλαιο.

Τον Δεκέμβρη του 2016, στον Ολυμπιακό "παγώνουν" με την ενημέρωση για τον Ντάνιελ Χάκετ. Ο Ιταλός γκαρντ τραυματίστηκε στο ματς κόντρα στην Ούνικς στο ΣΕΦ, σε μία προσπάθεια του να παίξει άμυνα. Οι εξετάσεις έδειξαν πως έχει υποστεί "απόσπαση του τένοντα του δικεφάλου μηριαίου και του ημιτενοντώδους από το ισχιακό κύρτωμα και για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του συνίσταται χειρουργική αντιμετώπιση η οποία θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα έξι μηνών". Oι Πειραιώτες, οι οποίοι εκείνη την σεζόν έφτασαν έως και τον τελικό του Final Four, έχασαν τον πλέι-μέικερ τους για το υπόλοιπο της αγωνιστικής χρονιάς, αντικαθιστώντας τον προσωρινά με τον Ντόμινικ Ουότερς. Στο τέλος, φοβούμενοι το ρίσκο που υπήρχε από θέμα υγείας, οι "ερυθρόλευκοι" αποφασίζουν να μην του ανανεώσουν το συμβόλαιο.

Την σεζόν 2012-2013, ο Ολυμπιακός έχασε για το υπόλοιπο της σεζόν τον Βαγγέλη Μάντζαρη, σε μία αγωνιστική χρονιά που οι Πειραιώτες κατέκτησαν για δεύτερη σερί σεζόν το πρωτάθλημα Ευρώπης στο Final Four του Λονδίνου. Ο Έλληνας πλέι-μέικερ είχε τραυματιστεί στο ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη. Αν και αρχικά υπήρξε εκτίμηση πως δεν επρόκειτο για κάτι σοβαρό, οι εξετάσεις και η ενημέρωση που ακολούθησε την 28η Ιανουαρίου του 2013 σόκαρε τους πάντες στο "ερυθρόλευκο" στρατόπεδο, καθώς ανέφερε πως " υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και οστικό οίδημα έξω κνημιαίου πλατώ δεξιού γονάτου. Ο διεθνής πλέι μέικερ υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έξι μήνες". Οι Πειραιώτες τον έχασαν για το υπόλοιπο της σεζόν και ακολούθως προσπάθησαν να καλύψουν το κενό του με τον Ντορόν Πέρκινς.

