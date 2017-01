Αποδράσαμε από το EuroLeague Escape Room και πάμε για... πρωτάθλημα!

Ναι, μιλάμε για το πρώτο αθλητικό Escape Room, το οποίο έγινε πράξη χάρη στο Sport24.gr, την Turkish Airlines EuroLeague και την κορυφαία εταιρεία δημιουργίας Escape Room, την GAME OVER, που συνεργάστηκαν για να προσφέρουν μία μοναδικά διασκεδαστική εμπειρία στους λάτρεις του μπάσκετ και όχι μόνο. Μία πρωτοποριακή ιδέα στον τομέα των adventure games, την οποία μπορείτε να ζήσετε πηγαίνοντας στο χώρο του GAME OVER, στον 1ο όροφο του Village Shopping & more στου Ρέντη. Κλείσε θέση κι εσύ!

Πρόκειται για ένα καταπληκτικό σενάριο, όπου καλείστε να κλέψετε το κύπελλο της διοργάνωσης, όπως δηλαδή συμβαίνει και στο διαφημιστικό τρέιλερ της διοργάνωσης για τη σεζόν 2016-2017. Αλλά όχι μόνο. Όσοι προσπαθήσουν να αποδράσουν από το δωμάτιο, εκτός από το να περάσουν καλά, λύνοντας γρίφους και κλέβοντας το τρόπαιο, μπαίνουν σε κλήρωση, όπου μία τυχερή παρέα 3-6 ατόμων θα παρακολουθήσει από κοντά το Final Four, που θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 21 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη!

Με αρχηγό τη Μαρίνα, δεν φοβόμασταν τίποτα

Επειδή, λοιπόν, κι εμείς στην 24Media θέλαμε να ζήσουμε την εμπειρία του EuroLeague Escape Room, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε το δικό μας μίνι πρωτάθλημα, όπου όλα τα sites του ομίλου θα δοκίμαζαν τις δυνάμεις τους στην επίλυση γρίφων και -εντέλει- στην απόδραση από το δωμάτιο με την κούπα ανά χείρας.

Τέσσερις δημοσιογράφοι του Sport24.gr ήταν αυτοί που εκπροσώπησαν -επάξια όπως αποδείχθηκε- την κορυφαία ελληνική αθλητική ιστοσελίδα. Η αρχηγός Μαρίνα Στρίγγα, η μόνη γυναίκα της τετραμελούς παρέας και πιο έμπειρη από τους υπόλοιπους σε Escape Rooms, οι μπασκετικοί, με εξειδίκευση στη EuroLeague, αλλά και άσχετοι από Escape Rooms, Χάρης Σταύρου και Αλέξανδρος Τρίγκας, και ο υπογράφων.

Αφού λάβαμε τις απαραίτητες οδηγίες από τους υπεύθυνους του EuroLeague Escape Room, είχε φτάσει η ώρα να μπούμε στο απόλυτα μπασκετικό δωμάτιο, από το οποίο έπρεπε να αποδράσουμε μέσα σε 60 λεπτά. Το ξεκίνημά μας ήταν ιδιαίτερα νωθρό, αφού απουσίαζε η χημεία και μοιάζαμε σαν χαμένοι. Ο Χάρης μονολογούσε "Τι κάνουμε εδώ;", ο Αλέξανδρος χάζευε τα εκθέματα του... μουσείου, εγώ σκεφτόμουν αν μετά θα πηγαίναμε να τσιμπήσουμε κάτι και η Μαρίνα -το μόνο σοβαρό άτομο μέσα στο δωμάτιο- προσπαθούσε εναγωνίως να βρει το πρώτο στοιχείο.

Η αλήθεια είναι πως όλοι δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό, ο καθένας μας είχε τις πολύ καλές του στιγμές και ιδέες και με το ομαδικό πνεύμα να ξεχειλίζει, καταφέραμε να λύσουμε όλους τους γρίφους και να φέρουμε εις πέρας όλες τις επιδεξιότητες που απαιτούνταν, ώστε να σηκώσουμε το τρόπαιο στα χέρια μας και να βγούμε αλώβητοι από το δωμάτιο.

Και μάλιστα, με αρκετό χρόνο να απομένει στη διάθεσή μας, αφού χάρη στην ταχύτατη σκέψη μας και τις άκρως επιδέξιες κινήσεις μας, αποδράσαμε 7 λεπτά πριν χτυπήσει ο συναγερμός. Κοινώς, ανεβάσαμε πολύ ψηλά τον πήχη για το Contra, το News247, το Oneman και το Ladylike, που θα ακολουθήσουν.

Ας δούμε όμως τι έχουν να πουν και οι πρωταγωνιστές της σπουδαίας νίκης:

Αλέξανδρος Τρίγκας: "Ουδεμία σχέση έχω ή είχα με τα Escape Rooms, κι ούτε είχα στο πρόγραμμα να αποκτήσω τέτοια. Το αντίθετο, είναι κάτι που δεν θα έλεγα ότι με ενθουσίαζε ως ιδέα, ακόμη κι αν επρόκειτο για το επίσημο EuroLeague Escape Room. Στην πράξη βέβαια αποδείχθηκε πως μάλλον ήμουν αφοριστικός. Ο ρεαλισμός στους γρίφους, η άμεση τριβή με πράγματα που αφορούν την πορτοκαλί μπάλα και το περίφημο "devotion" της EuroLeague είναι τρεις πολύ καλοί λόγοι για να το επισκεφτεί κανείς. Το μόνο... αρνητικό του είναι ότι μπορείς να παίξεις μόνο μια φορά, εφόσον λύσεις τους γρίφους. Κοινώς, θέλουμε κι άλλο, παιδιά. Ακούει κανείς;"

Μαρίνα Στρίγγα: "Aνέκαθεν μου άρεσαν τα Escape Rooms, αφού μέσα μου υπάρχει (κάπου καλά κρυμμένος) ένας μικρός Σέρλοκ. Η ιδέα λοιπόν του να προσπαθήσω να κλέψω το τρόπαιο της EuroLeague σαν άλλος... Σπανούλης ή Μπουρούσης μου άρεσε πολύ. Και τελικά οι προσδοκίες μου επιβεβαιώθηκαν. Το στήσιμο του δωματίου (αν είσαι λάτρης του μπάσκετ ΔΕΝ γίνεται να μην το αγαπήσεις αλλά δεν θα κάνω spoiler), οι πρωτοποριακές ιδέες και οι έξυπνοι γρίφοι θα σε ενθουσιάσουν. Για να αποδράσεις όμως πρέπει να... ιδρώσεις τη φανέλα. Και αν το κάνεις θα θέλεις κι άλλο".

Χάρης Σταύρου: "Η αλήθεια είναι πως δεν... τρελάθηκα στην αρχή, αλλά όσο περνούσε η ώρα, άρχισα να το γουστάρω αρκετά. Το γεγονός ότι ήταν ένα δωμάτιο που είχε να κάνει αποκλειστικά με μπάσκετ, το έκανε ακόμα πιο ενδιαφέρον. Όλα τα λεφτά ήταν οι ακτίνες, όπου ήθελα να το παίξω... Σπανούλης, το οποίο και έκανα με μεγάλη επιτυχία".

"Δεν θα σας πούμε περισσότερα. Ελάτε να τα ανακαλύψετε μόνοι σας!"

Μην αργείτε! Μπείτε κι εσείς στο παιχνίδι. Κάντε την κράτησή σας ΕΔΩ

Photo Credits: Φραντζέσκα Γιαϊτζόγλου-Watkinson