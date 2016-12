Λεντέσμα: "Αυτή είναι η ζωή..."

Every experience leaves a lesson, there are things that have worked well and others less so ... this is life. Thank and good bye to the supporters of Panathinaikos ☘️ I wish you, club and players, every success. Ogni esperienza lascia un insegnamento, ci sono cose che hanno funzionato bene e altre meno...è la vita. Ringrazio e saluto i tifosi del Panathinaikos ☘️augurando a loro, al club e ai calciatori ogni successo

A photo posted by Marta & Cristian Ledesma (@martacri24) on Dec 29, 2016 at 1:56am PST