Ζιλέ και επίσημα στον Ολυμπιακό

Ο Βέλγος παρουσιάστηκε -στις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη σελίδα του Ολυμπιακού- ικανοποιημένος από τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις αναμνήσεις από αναμετρήσεις του παρελθόντος απέναντι στους Πειραιώτες και υποσχόμενος να προσφέρει τα μέγιστα για να κάνει χαρούμενους του φίλους της ομάδας. Η συνεργασία του με τους "ερυθρόλευκους" θα είναι διάρκειας δύο χρόνων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ:

"Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γκιγιόμ Ζιλέ. Αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Βέλγος προέβη στις πρώτες του δηλώσεις, ως ποδοσφαιριστής του Θρύλου!

Τα πρώτα του συναισθήματα μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Ήταν μία διαδικασία μακρά και δύσκολη η μεταγραφή μου εδώ, οπότε τώρα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που υπέγραψα και ανυπομονώ να βρεθώ με τους νέους συμπαίκτες μου και να κάνω μεγάλα πράγματα στο γήπεδο».

Το μήνυμά του στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Θυμάμαι πολύ καλά τους οπαδούς του Ολυμπιακού γιατί είχα παίξει εναντίον του σε παιχνίδι του UEFA Champions League. Αν και είχαμε χάσει τότε, ήταν μία πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, καταπληκτικός κόσμος και αυτό μάλιστα έπαιξε ρόλο στην απόφαση μου να έρθω εδώ και ελπίζω να είναι και τώρα οι οπαδοί ευχαριστημένοι από την συνεισφορά μου. Θέλω και εγώ να προσφέρω τα μέγιστα στην ομάδα για να μπορέσω να τους κάνω χαρούμενους".

Το who is who του Γκιγιόμ Ζιλέ

Ο Γκιγιόμ Ζιλέ (1,86μ.) γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1984 στη Λιέγη του Βελγίου. Είναι πολυθεσίτης ποδοσφαιριστής, καθώς αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός χαφ, αλλά μπορεί να καλύψει εξίσου καλά τη θέση του κεντρικού χαφ, αλλά κι αυτή του δεξιού μπακ. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες της CS Visé και από εκεί πήρε μεταγραφή στην KAS Eupen. Ξεχώρισε πολύ γρήγορα και το καλοκαίρι του 2006, τον απέκτησε, η KAA Gent.

Το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, το έκανε τον Ιανουάριο του 2008, όταν έγινε μέλος της RSC Anderlecht. Στους «μωβ» έμεινε για έξι χρόνια, πραγματοποιώντας «γεμάτες» σεζόν. Κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Βελγίου και 1 Κύπελλο, ενώ αγωνίστηκε και στο υψηλότερο επίπεδο, αυτό του UEFA Champions League. Το καλοκαίρι του 2015, δόθηκε για έναν χρόνο με τη μορφή δανεισμού, στην SC Bastia, πραγματοποιώντας 38 συμμετοχές στην Ligue 1 και πέντε στο Coupe de la Ligue.

Το πέρασμά του από το Championnat άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και έτσι η FC Nantes, κινήθηκε για την απόκτησή του τον Ιανουάριο του 2016. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Θρύλου, αγωνίστηκε με τη φανέλα των «καναρινιών», μέχρι να γίνει μέλος της μεγάλης οικογένειας του Ολυμπιακού!

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την ομάδα της Εθνικής Βελγίου, καθώς είναι βασικό στέλεχος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, έχοντας πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής, 22 συμμετοχές και 1 γκολ. Έχει αγωνιστεί, επίσης και στις μικρότερες εθνικές ομάδες του Βελγίου".