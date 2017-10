Οι 2+4 ανανεώσεις στον Ολυμπιακό

1. ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ: Υπήρξε η προοπτική του δανεισμού του στον ΠΑΣ Γιάννινα το καλοκαίρι, αλλά δεν είχε καμία διάθεση να αποχωρήσει από το Λιμάνι. Δεν έχει πρόβλημα με τον ρόλο του back up τερματοφύλακα, δουλεύει καθημερινά με στόχο να βελτιώνεται και αποτελεί ένα από τα πλέον ήσυχα παιδιά στο Αθλητικό Κέντρο Ρέντη. Πριν αποφασίσει οτιδήποτε αφορά το μέλλον του, θα συζητήσει με τον Ολυμπιακό την προοπτική ανανέωσης της συνεργασίας τους.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR