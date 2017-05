Έβαλε στην τροπαιοθήκη του και το 44ο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός

Με τα μάτριξ να μετρούν αντίστροφα και έναν πιτσιρικά να εμφανίζεται τονίζοντας πως είναι 7 ετών, άρα και μόνιμος πρωταθλητής, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις στη φιέστα των Πειραιωτών για τον εορτασμό του τίτλου. Ακολούθως εκατοντάδες παιδιά από τα τμήματα υποδομής και τις Σχολές της ομάδας έκαναν την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας ελληνικές σημαίες αλλά και αυτές του Ολυμπιακού.

Συγκεντρώθηκαν στη μέση του αγωνιστικού χώρου ανεμίζοντας τις σημαίες και παρακολούθησαν αρχικά, όπως και όλος ο κόσμος, την εντυπωσιακή Ζοζεφίν να δίνει το δικό της σόου πάνω στη σκήνη με το μικρόφωνο, ντυμένη στο κόκκινο της φωτιάς.

Ήταν η σειρά για το συγκρότημα "Μέλισσες" να καταλάβουν την σκηνή, ανοίγοντας τη συναυλία τους με μια δική τους εκτέλεση του ύμνου των "ερυθρολεύκων". Ακολούθησαν κομμάτια από το δικό τους ρεπερτόριο αλλά και σπουδαίων ξένων καλλιτέχνων, ο κόσμος και ιδιαίτερα οι πιο νεαροί σε ηλικία έδειξαν να το διασκεδάζουν.

Ακολούθως ήταν η ώρα του Χρήστου Φερεντίνου να ξεκινήσει την παρουσίαση για το τελετουργικό της απονομής του πρωταθλήματος. Ξανά στα μάτριξ του γηπέδου στράφηκε το ενδιαφέρον, με ένα αφιερωματικό βίντεο των 43 τίτλων -πριν τον φετινό- πρωταθλητή που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Ακολούθησε ένα ακόμη βίντεο με τις φετινές επιτυχίες των τμημάτων του Ερασιτέχνη.

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών ήταν αυτή που μπήκε στο γήπεδο, εν συνεχεία η ομάδα στίβου, αυτή του μπάσκετ γυναικών και τα βλέμματα πήγαν ξανά στα μάτριξ για ένα βίντεο πριν την υποδοχή του Αριέλ Ιμπαγάσα.

Την αποθέωση γνώρισε ο Γιώργος Δαρίβας, πρόεδρος των βετεράνων και εμβληματική μορφή των "ερυθρολεύκων" από την ένδοξη ιστορία τους, ενώ τα νιάτα έκαναν την εμφάνιση τους με την Κ-20 του Ολυμπιακού να παίρνει το θερμό χειροκρότημα του κόσμου. Την τιμητική τους με βίντεο είχαν και οι Νέοι, που κατέκτησαν για τρίτη σερί σεζόν το πρωτάθλημα.

Με μεγάλη χαρά οι φίλοι του Ολυμπιακού είδαν τον Ερνέστο Βαλβέρδε μέσω βίντεο να στέλνει τα συγχαρητήρια του για την κατάκτηση του τίτλου, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Ισπανού τεχνικού έστω κι αν δεν μπορούσε να τους ακούσει. Με τον ίδιο τρόπο είπαν το δικό τους μπράβο στον Ολυμπιακό οι Λεονάρντο Ζαρντίμ, Μίτσελ, Βίτορ Περέιρα και Μάρκο Σίλβα!

"Θέλω να συγχαρώ τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο θρύλος του Ολυμπιακού μεγαλώνει μέρα με την ημέρα. Εδώ στο Μπιλμπάο, παρόλο που είμαστε μακριά, συνεχίζουμε να χαιρόμαστε με τον Ολυμπιακό", ήταν το μήνυμα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

"Ο Ολυμπιακός θα είναι για πάντα στην καρδιά μου", ανέφερε ο Λεονάρντο Ζαρντίμ.

"Για πάντα δικός σας", τόνισε μεταξύ άλλων ο Μίτσελ.

"Τα συγχαρητήρια μου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ευχή είναι να συνεχίζετε να κατακτάτε τίτλους μέχρι να φτάσετε τα 10 συνεχόμενα", η ευχή του Βίτορ Περέιρα.

"Είναι μεγάλη χαρά που αποτελούμε μέρος της ιστορίας του Ολυμπιακού", σχολίασε ο Μάρκο Σίλβα.

Ο Γιώργος Στράτος, πρόεδρος της Super League, βγήκε με το τρόπαιο ανά χείρας και το τοποθέτησε στην ειδική βάση, τη στιγμή που στα μάτριξ του γηπέδου έπαιξε βίντεο με τους Βαγγέλη Μαρινάκη και Σωκράτη Κόκκαλη αλλά και γκολ από ποδοσφαιριστές που πέρασαν με μεγάλη επιτυχία από τον Ολυμπιακό όπως οι Μιραλάς, Φουστέρ, Μέλμπεργκ, Μοδεστό, Μήτρογλου, Κάμπελ και πολλοί άλλοι. Η αναμόρφωση χώρων της πόλης του Πειραιά αλλά και η αναβάθμιση του Αθλητικού Κέντρου Ρέντη ήταν επίσης θέματα που έπαιξαν στο βίντεο, μαζί με μεγάλες ευρωπαϊκές νύχτες των Πειραιωτών.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο και πήρε θέση δίπλα στο τρόπαιο, με τον Σάββα Θεοδωρίδη να τον ακολουθεί. Κριστιάν Καρεμπέ, Φρανσουά Μοδεστό, Τάκης Λεμονής και όλο το τεχνικό επιτελείο μαζί με τους ανθρώπους που τρέχουν καθημερινά για τον σύλλογο, όπως οι Κούλης Δουρέκας και Χρήστος Θέος, ήταν οι επόμενοι, άπαντες κάτω από το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

Με πρώτο τον Αλεξί Ρομαό, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού βγήκαν ένας ένας στον αγωνιστικό χώρο και ανέβηκαν στην ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα, αφού πρώτα παρέλαβαν τα μετάλλια τους. Απών ήταν ο Καμπιάσο, που αναχώρησε εσπευσμένα για την Αργεντινή. Τελευταίος βγήκε ο Αλεχάντρο Ντομίνγκες, που γνώρισε την αποθέωση.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε το τρόπαιο στα χέρια του, ανέβηκε μαζί με τους παίκτες της ομάδας του στην εξέδρα και υπό τους ήχους του "We are the Champions", συνοδεία εκατοντάδων βεγγαλικών, η κούπα του πρωταθλητή υψώθηκε στον πειραϊκό ουρανό.

Ακολούθησαν οι καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες, ο κόσμος στις κερκίδες χειροκροτούσε και από το πέταλο των οργανωμένων συνεχίστηκαν τα τραγούδια για αρκετή ώρα.

Στο σημείο κατευθύνθηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού μαζί με το τρόπαιο για τα καθιερωμένα "όλε - όλε".

Η βραδιά έκλεισε με τον ύμνο των Πειραιωτών και τη "Θάλασσα του Πειραιά", τα φώτα έσβησαν στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης" και οι "ερυθρόλευκοι" ακούμπησαν στην τροπαιοθήκη τους τον 44ο τίτλο πρωταθλητή της ιστορίας τους.

