Η Μπενφίκα ενδιαφέρεται για τον Χέντερσον

Ο Χέντερσον έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2018 και έχει παραχωρηθεί δανεικός στη Σριούσμπερι, με την οποία έχει 10 συμμετοχές στη League One. Η Γιουνάιτεντ δεν προτίθεται να ανανεώσει τη συνεργασία της και ο Άγγλος γκολκίπερ θα έχει το δικαίωμα από τον Ιανουάριο, να επιλέξει την επόμενη ομάδα του.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας που απασχολεί την Μπενφίκα αυτές τις μέρες . Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα "The Sun", υπάρχει ενδιαφέρον για τον 20χρονο Άγγλο, Ντιν Χέντερσον, ο οποίος ανήκει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

