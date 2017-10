Αποσύρεται ο Πίρλο

Ένας απ' τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου αποφάσισε να βάλει τέλος στην σπουδαία καριέρα του. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε για τον 38χρονο Αντρέα Πίρλο, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στην "Gazzetta dello Sport" και γνωστοποίησε πως θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του, μόλις ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τη New York City (τα playoffs τελειώνουν στις 9 Δεκεμβρίου).

