Στο νοσοκομείο ο Γκασκόιν

Άμεσα στην περιοχή κλήθηκε η Αστυνομία, καθώς κι ένα νοσοκομειακό, το οποίο τον μετέφερε στο κοντινότερο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Γκασκόιν βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και παρενοχλούσε τους πελάτες του ξενοδοχείου, πετώντας τους χρήματα.

Για το συμβάν πήρε θέση κι ο εκπρόσωπός του, Τέρι Μπέικερ: "Δεν συνελήφθη. Μεταφέρθηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο και παραμένει σε σταθερή κατάσταση. Αναμένεται σύντομα να επιστρέψει σπίτι του".