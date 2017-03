H "εγκληματική" αγκωνιά του Ιμπραχίμοβιτς στον Μινγκς που τον πάτησε ηθελημένα!

Ο αμυντικός της Μπόρνμουθ πάτησε, ηθελημένα, στο κεφάλι τον σούπερ σταρ των "Κόκκινων Διαβόλων", ο οποίος λίγο αργότερα του έριξε εσκεμμένα αγκωνία, κατά τη διάρκεια μίας εναέριας μονομαχίας. Μάλιστα, η κόντρα μεταξύ των δύο παικτών είχε αρχίσει λίγο νωρίτερα, με τον Ζλάταν να ρίχνει με λαβή WWE τον Μινγκς στο έδαφος.

Η κίνηση του Μινγκς προκάλεσε την αντίδραση του Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος έκανε έντονες παρατηρήσεις στον αμυντικό των φιλοξενούμενων. Παράλληλα, ο τηλεοπτικός φακός "συνέλαβε" τον Ιμπραχίμοβιτς να μιλάει σε έντονο ύφος στον διαιτητή της αναμέτρησης, προφανώς για την πολυσυζητημένη φάση.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο ποδοσφαιριστές δεν πρόκειται να γλιτώσουν την τιμωρία, αφού η FA θα κάνει χρήση του βίντεο και θα ρίξει "βαριά καμπάνα" στους πρωταγωνιστές του επεισοδίου.

Δείτε τα VIDEOS:

Tyrone Mings STAMPS on Zlatan Ibrahimovic’s head and #Ibrahimovic hits him with elbow

pic.twitter.com/qSu2X3DqQA — FC INTER MILANO 96(@FCinter1996) March 4, 2017

Zlatan really does do what he wants. pic.twitter.com/OP4CJIaWz3 — Ball Street (@BallStreet) March 4, 2017

Kevin Friend lucky not to get sent off by Ibrahimovic. pic.twitter.com/KBm5QsReKg — - (@AnfieldRd96) March 4, 2017