Τα "προσεχώς" του Παναθηναϊκού από τα 6.75μ.

Κάπως έτσι, ο Τσάβι Πασκουάλ θα διαχειριστεί δεκαπέντε (15) παίκτες την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, με το μοίρασμα της τράπουλας να είναι πολύ καλό, κάτι που αποτυπώνεται από το γεγονός πως υπάρχουν από τρεις παίκτες για κάθε θέση. Το depth chart του "τριφυλλιού" λοιπόν δείχνει ως εξής.

PG: Νικ Καλάθης, Λούκας Λεκαβίτσιους, Λευτέρης Μποχωρίδης

SG: Μάρκους Ντένμον, Νίκος Παππάς, Γιώργος Καλαϊτζάκης

SF: Κέι Σι Ρίβερς, Ματ Λοτζέσκι, Θανάσης Αντετοκούνμπο

PF: Κρις Σίνγκλετον, Κένι Γκάμπριελ, Ντίνος Μήτογλου

C: Τζέιμς Γκιστ, Ίαν Βουγιούκας, Ζακ Όγκαστ

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των κινήσεων που έγιναν φέτος, αφορούσε στο περιφερειακό σουτ. Αναφερόμαστε φυσικά σε περιφερειακούς, κι όχι στους ψηλούς. Για την ακρίβεια, οι "πράσινοι" ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο στο κομμάτι της απειλής από τα 6μ75, διαθέτοντας αυτή τη στιγμή τις πιο αξιόπιστες (επί συνόλω) λύσεις για το μακρινό σουτ, στις θέσεις "2", "3" και "4".

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε πως ακόμη κι οι τρεις παίκτες που θα μοιραστούν τον χρόνο ως πάουερ φόργουορντ (Κρις Σίνγκλετον, Κένι Γκάμπριελ, Ντίνος Μήτογλου) έχουν ως βασικό επιθετικό "όπλο" το σουτ από τα 6μ75. Από την άλλη, προστέθηκαν επίσης στο ρόστερ δύο παίκτες που δεν ενδείκνυται να μείνουν ελεύθεροι από την αντίπαλοι άμυνα κάθε φορά που θα βρίσκονται μακριά από το καλάθι. Ο λόγος για τους Μάρκους Ντένμον και Ματ Λοτζέσκι, που γεμίζουν με πολλά μηδενικά τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς γιατί μπορούν να σκοράρουν με μεγάλη συνέπεια και άνεση πίσω από την γραμμή των τριών πόντων.

Μοναδική εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα αποτελεί ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα προσφέρει σε άλλους τομείς (άμυνα, ενέργεια, ριμπάουντ), εξ ου κι η απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό Superfoods, με τον οποίο δεσμεύεται για τα επόμενα δύο χρόνια.

Αν κοιτάξει λοιπόν κάποιος τα στατιστικά των Μάρκους Ντένμον, Νίκου Παππά, Κέι Σι Ρίβερς, Ματ Λοτζέσκι, Κρις Σίνγκλετον, Κένι Γκάμπριελ και Ντίνου Μήτογλου την τελευταία τετραετία, θα διαπιστώσει πως το "τριφύλλι" μπορεί να παρουσιάσει την καλύτερη "τρίποντη" ομάδα της EuroLeague την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα... επιτυχία, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό "συν" στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.

Η ουσία είναι πως ουδείς εκ των εφτά προαναφθερέντων παικτών μπορεί να αποτελέσει "πράσινο" πρόβλημα περί των ποσοστών του από μακριά. Κι αυτό είναι ένα πρώτο κέρδος, ειδικά όταν μιλάμε για τόσο μεγάλο αριθμό παικτών, όσο και για διαφορετικές θέσεις. Μην ξεχνάτε άλλωστε πως ο Κρις Σίνγκλετον επί παραδείγματι μπορεί να αγωνιστεί επίσης στο "5" (σε χαμηλά σχήματα), πράγμα που σημαίνει πως αυτομάτως θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των παικτών της πεντάδας που μπορούν να κάνουν ζημιά.

Κι όσο καλύτερους σουτέρ διαθέτει μια ομάδα στο γήπεδο, τόσο περισσότεροι χώροι δημιουργούνται αφού η αντίπαλη άμυνα εστιάζει στην προσωπική άμυνα, με σκοπό να περιορίσει τις πολλές περιστροφές και, ως εκ τούτου, ανισορροπία.

Κι αν πέρσι, οι "πράσινοι" κατηγορήθηκαν (sic) για επιμονή στο περιφερειακό σουτ σε πολλές περιπτώσεις, η παρουσία δύο "άσων" που έχουν στο μυαλό τους κατά βάση τη δημιουργία (κι όχι την εκτέλεση) μπορεί να αποτελέσει το αντίβαρο στο να... επανέλθει η περσινή επιχειρηματολογία.

Σημειώστε δε, πως οι εφτά σουτέρ που αναφέρονται πιο πάνω, έχουν διαφορετικό τρόπο εκτέλεσης ως προτίμηση. Για παράδειγμα, ο Μάρκους Ντένμον σουτάρει περισσότερο μετά από ντρίμπλα, ενώ ο Ματ Λοτζέσκι σε στατικές φάσεις. Από τη μεριά του, ο Κέι Σι Ρίβερς τα καταφέρνει εξίσου είτε off the dribble είτε off the screen (δηλαδή βγαίνοντας από σκριν), την ώρα που ο Κένι Γκάμπριελ εκτελεί επίσης περισσότερο σε spot up καταστάσεις, όπως κι ο Ντίνος Μήτογλου. Όσο για τον Νίκο Παππά και τον Κρις Σίνγκλετον; Δεν υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση, με τους δύο παίκτες που ηγήθηκαν πέρσι του "τριφυλλιού" να είναι συνεπείς σε κάθε... περίσταση.

Αναλυτικά ο αριθμός των σουτ τριών πόντων που πήραν σε διοργανώσεις την τελευταία τετραετία:

Κάπως έτσι, φαίνεται πως η βασική αμυντική οδηγία των αντίπαλων προπονητών θα αφορά κατά βάση στο "μην τους αφήσετε να σουτάρουν"!