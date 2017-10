Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού

Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε τον αγώνα έδινε την εντύπωση πως θα τον δούμε για ένα ακόμη ντέρμπι να σκοράρει 20+ πόντους. Πέτυχε μαζεμένα γρήγορα καλάθια, είτε βγαίνοντας από σκριν είτε μετά από ντρίμπλα, αλλά κάπου εκεί η άμυνα του Ολυμπιακού προσαρμόστηκε πάνω του και τον κράτησε χωρίς πόντο για περίπου είκοσι λεπτά. Στο κρίσιμο σημείο όμως, ήταν πάλι "εκεί", δήλωσε "παρών" και αποτέλεσε τον παίκτη που γύρισε τον (επιθετικό) διακόπτη για την ομάδα του με back to back τρίποντα στο τελευταίο τρίλεπτο. Ήταν καθοριστικός για ένα ακόμη ντέρμπι, δείχνοντας πως μπορεί να επωμιστεί το βάρος των μεγάλων σουτ στην πορεία της φετινής αγωνιστικής περιόδου για τον Παναθηναϊκό Superfoods.

