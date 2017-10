Η ΑΕΚ χτίζει χαρακτήρα

Το πλάνο της ΑΕΚ την ήθελε αρχικά να “ταϊζει” από νωρίς τον Μαυροειδή στο post, με τον Έλληνα σέντερ να κερδίζει τρία μαζεμένα φάουλ από τον Γουάτ, βγάζοντάς τον από το παιχνίδι, ενώ στην συνέχεια “πλήγωσε” και τον Μπιλίνγκα. Όταν οι Ιταλοί το “διάβασαν” αυτό, τότε οι “κιτρινόμαυροι” άρχισαν να δημιουργούν από μέσα (post) προς τα έξω. Οι ψηλοί της διάβασαν τα double-team (που συνήθως ερχόταν από την δυνατή πλευρά) και πάσαραν στην περιφέρεια, με τους γκαρντ τους να επιτίθενται στην close out άμυνα των Ιταλων και είτε να πηγαίνουν μέχρι μέσα, είτε να δημιουργούν ανισορροπία και περιστροφές στην άμυνα της Βενέτσια, μέχρι να βγει το ελεύθερο σουτ.

