Βεζένκοφ: "Πιο δυνατοί Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός"

"Εμείς έχουμε νέο προπονητή, νέα πρόσωπα, έχουμε βάλει στο συρτάρι την περυσινή σεζόν και ξεκινάμε με όνειρα για κάτι καλό. Έχουμε αισιοδοξία και στόχους, θέλουμε να το δείξουμε και στο παρκέ. Είμαστε ανυπόμονοι για τη νέα σεζόν, τη νέα εκκίνηση. Θεωρώ ότι θα είμαστε από τις ομάδες θα κυνηγήσουμε τους τίτλους, θα πρωταγωνιστήσουμε. Θέλουμε να είμαστε στους τελικούς, στο Final Four. Οι συνεχόμενες αποτυχίες και οι κακές σεζόν χωρίς τίτλο μας προβληματίζουν. Καραδοκούμε από πίσω, θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα από την πορεία μας".

