Βασιλόπουλος: "Όλα θα ήταν διαφορετικά χωρίς τον Γιαννάκη"

Αρχικά, πες μας για τις στιγμές πριν από το μεγάλο σουτ. Στο time out, οι οδηγίες "κατέληγαν" σε εσένα ή ήταν άλλος ο παίκτης που θα έπαιρνε την προσπάθεια;

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR