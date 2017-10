Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος παρουσιάζει τον Ολυμπιακό της νέας σεζόν

"Καταρχάς, αυτό που έχω να πω, είναι πως ό,τι και αν μας δίδαξε η περσινή σεζόν, για να φτάσεις μέχρι το τέλος της διαδρομής, έως και τον τελικό του Final Four στην EuroLeague, πάει να πει πως τα πράγματα που κάναμε ήταν σωστά. Επομένως πρέπει να διατηρήσουμε την ίδια διαχείριση. Το πιο σημαντικό είναι πως πρέπει να προλαβαίνουμε τους τραυματισμούς. Να είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι και έτοιμοι, όσο μπορούμε φυσικά σε αυτό το κομμάτι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί που μπορείς να τους προλάβεις. Δεν λέω τραυματισμούς από ατύχημα, αλλά κυρίως από κούραση. Για αυτό είναι σημαντική η σωστή αποθεραπεία, η ξεκούραση, η αποκατάσταση, πράγματα που θα μας βοηθήσουν ώστε να γλιτώσουμε τραυματισμούς. Έχουμε μιλήσει με το ιατρικό-τιμ και φέτος θα είμαστε καλύτεροι, πιο έμπειροι, αλλά και πιο έτοιμοι, έχοντας μεθόδους αποκατάστασης.

