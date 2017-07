Εσύ, τι βάζεις στο σάντουιτς;

Όμως ποτέ δεν είναι μια απλή υπόθεση, προϋποθέτει φαντασία και αρμονική συνύπαρξη των υλικών που θα χρησιμοποιήσεις με στόχο την μέγιστη δυνατή απόλαυση.

Για τους δημοσιογράφους του Sport24.gr το φαγητό είναι μια σύνθετη διαδικασία. Η πολυτέλεια του χρόνου δεν υπάρχει, όμως η ποιότητα είναι -πάντα- αδιαπραγμάτευτη. Μια λύση που συχνά προτιμάται είναι αυτή του πατροπαράδοτου σάντουιτς. Η επιλογή δεν γίνεται ποτέ με προχειρότητα αλλά πάντα με τη σοβαρότητα που απαιτεί η κατάσταση.

Όταν δε έρχονται τα everest, που καινοτομούν για μία ακόμη φορά και αναβαθμίζουν την εμπειρία των καταναλωτών τους, προσφέροντας ένα νέο τρόπο online παραγγελίας μέσω του site www.everest.gr, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο απλά. Θέλουμε γρήγορα φαγητό στο γραφείο; Μπαίνουμε στο site μέσω υπολογιστή ή κινητού και παραγγέλνουμε τσακ μπαμ. Κι όσο για εκείνους που προτιμούν να κάνουν τη βόλτα τους από ένα κατάστημα να πάρουν το σάντουιτς ή τον καφέ τους, μάθε και το εξής φανταστικό. Μπορείς να παραγγείλεις όσο είσαι χωμένος στην κίνηση ή όταν ξεκινάς από το σπίτι ή το γραφείο και το φαγητό ή ο καφές σου να σε περιμένουν έτοιμα στο κατάστημα απλά να τα παραλάβεις. Δες το βίντεο και θα καταλάβεις.

Αλλά πάμε πίσω στην παραγγελία μας. Οι δημοσιογράφοι του Sport24.gr λοιπόν παραγγέλνουν το αγαπημένο τους σάντουιτς. Εσύ, τι βάζεις στο δικό σου;

Με τυροσαλάτα ο Θοδωρής Ρούσσος

Αν αποσυνθέσεις ένα σάντουιτς, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν ένα μπέικον και ένα αβγό. Που σημαίνει: με άλλα τόσα το ξαναφτιάχνεις. Πάντα επιλέγω τα ψωμάκια μου να αγκαλιάζουν, σε σημείο ασφυξίας, υλικά που θα έτρωγα και χωρίς αυτά. Το αβγό και το μπέικον είναι δύο από αυτά, τα οποία μπορείς να γευτείς και ως -το καλύτερο και πιο δυναμωτικό- πρωινό.

Επειδή, όμως σάντουιτς είναι και μας παίρνει να κάνουμε κάνα - δυο "ξεφτιλίκια" παραπάνω, προσθέτω πράσινη πιπεριά, τομάτα, πατατάκια. Και τυροσαλάτα για να γλιστράει... Αφήνω, λοιπόν, αυτό εδώ και ανοίγω τον browser να παραγγείλω. Bon appétit!

Οπαδός του Zesto ο Στέλιος Χαρτζουλάκης

Πρωί στο γραφείο, χωρίς να έχω προλάβει να φάω πρωινό στο σπίτι. Το ταμπούρλο στο στομάχι έχει αρχίσει να βαράει. Παίρνω το κινητό, μπαίνω στο everest.gr και ξεκινάω τη... σύνθεση: ψωμάκι Panini, γραβιέρα Νάξου, προσούτο (γιατί είμαι και εκλεκτικός), μανιτάρια και τυρί philadelphia, για να γλιστράει.

Χορταστικό και δυναμωτικό σάντουιτς, για να με κρατήσει μέχρι το μεσημέρι. Λίγα λεπτάκια αναμονή μέχρι το τηλεφώνημα από την είσοδο της εταιρίας, κατεβαίνω, παραλαμβάνω και για τα επόμενα 5 (το πολύ 6 λεπτά) γίνεται... πάρτι.

Φωτιά το σάντουιτς του Βασίλη Τεμπέλη

Μια ακόμη βάρδια φθάνει στο τέλος της και δεν υπάρχει καλύτερο αντιστάθμισμα στην κούραση της ημέρας από ένα σάντουιτς. Ή μάλλον υπάρχει από τη στιγμή που η υπηρεσία "as Fast as Ever" των everest σημαίνει ότι φτάνοντας στο κατάστημα, παίρνω το σάντουιτς και φεύγω.

Βλέπω λοιπόν online το κατάστημα που με βολεύει και ξεκινάω την λιτή παραγγελία μου: με σεβασμό στις παραδόσεις (μπέικον, λουκάνικο, αυγό), με... φωτιά (γαλοπούλα Fuego), με πάντα και παντού πατάτες τηγανητές, μανιτάρια και την απολύτως απαραίτητη ουγγαρέζα.

Είναι πολλά; Καλά, ό,τι και αν είναι, παραγγέλνω online πριν φύγω από το γραφείο, παραλαμβάνω χωρίς χρονοτριβή από το κατάστημα και απλά απολαμβάνω.

Μερακλής στο σάντουιτς ο Γιώργος Περπερίδης

Με τους τρελούς ρυθμούς της καθημερινότητας το να φας καλά και να φας γρήγορα είναι το απόλυτα ζητούμενο. Αν μπορείς και να συνδυάσεις τις γεύσεις που γουστάρεις, ακόμη καλύτερα! Και πόσο άνετα νιώθω όταν το στομάχι μου... ικετεύει για ένα καλό σάντουιτς.

Μπαίνω στο www.everest.gr και αρχικά "χτίζω" το σάντουιτς: ένταμ, αέρος, κοτόπουλο φιλέτο ψητό, μανιτάρια, πατάτες τηγανητές, κέτσαπ, τυροσαλάτα. Όνειρο. Μετά ορίζω και την ώρα που θα είμαι στο κατάστημα να παραλάβω. Κλείνω τον υπολογιστή στο γραφείο, αποχωρώ και απλά μετράω ένα ένα τα λεπτά που θα με φέρουν μπροστά από τη σήμανση "As Fast As Ever" και μια ανάσα πριν την πρώτη δαγκωνιά...

Villager στα σάντουιτς ο Ηλίας Ευταξίας

Να μπουν τα θέματα στη σωστή σειρά, να έχουμε το ρεπορτάζ, να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις, να βρίσκουμε ευρηματικούς τίτλους. Όχι και εύκολα πράγματα όταν μιλάμε για πολλές ώρες δουλειάς στο γραφείο και καθημερινά. Μόλις αρχίζει να διαμαρτύρεται και το στομάχι; Εκεί παραζορίζει η κατάσταση! Αλλά οκ, δεν χρειάζεται πανικός.

Νέα καρτέλα στον browser, είσοδος στις online παραγγελίες everest και ξεκινάω: Villagio, γραβιέρα Νάξου, ντομάτα, πράσινη πιπεριά, σαλάμι αέρος, κοτόπουλο φιλέτο ψητό, τυροσαλάτα. Από την στιγμή της παραγγελίας μέχρι την τελική παράδοση του ιδανικού σάντουιτς στα χέρια μου, ευτυχώς θα περάσουν μόλις λίγα λεπτά. Και φυσικά θα αποθηκεύσω τις αγαπημένες μου επιλογές για να μην χάνω χρόνο την επόμενη φορά...

Τώρα πια ξέρεις τι προτιμούν οι δημοσιογράφοι του Sport24.gr. Φυσικά, εσύ μπορείς να επιλέξεις και ένα πιο ελαφρύ σάντουιτς, προσθέτοντας 4 υλικά και πληρώνοντας μόλις με 3 ευρώ. Ό,τι και να διαλέξεις, το νέο site των Everest παρέχει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης παραγγελίας online μέσω υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή tablet, με επιλογή είτε την παραλαβή της παραγγελίας από το κατάστημα (take away) με προτεραιότητα, είτε την παράδοση της παραγγελίας με delivery στη διεύθυνση της επιλογής του πελάτη.