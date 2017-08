Αποθέωση Μπουχαλάκη για τις γκολάρες του!

The technique required for that goal by Bouchalakis is fantastic #NFFC — James Stretton (@jcstretton) 12 Αυγούστου 2017

Bouchalakis what a hit son!! What a response! #nffc — Scott Lee Helmkay (@Helmkay6) 12 Αυγούστου 2017

What a goal bouchalakis!!! — Ben Sheldon (@BenSheldon96) 12 Αυγούστου 2017

Menudo golazo del Forest!! Bouchalakis! — Alberto Ballesteros (@tote_alkor) 12 Αυγούστου 2017

Bouchalakis is dominating #NFFC — RossTrevor (@RossTrevor1) 12 Αυγούστου 2017

What a finish Bouchalakis! — RED DOG (@NFFCMANN) 12 Αυγούστου 2017

What a screamer of a volley from Andreas Bouchalakis #NFFC . I nearly fell off my sunbed it were that good. — Robert Wood⚽ (@Rob1973robins) 12 Αυγούστου 2017

BOOOOM BOUCHALAKIS — Josh (@CloughEdition) 12 Αυγούστου 2017

Jesus Bouchalakis looks an absplute player #NFFC — NFFC (@_Forest1865) 12 Αυγούστου 2017

Bouchalakis take a bow son — Frankie (@no13frankie) 12 Αυγούστου 2017

Forest look to have a great play in Bouchalakis, bugger to spell though.... — Matt Shephardson (@MShephardson) 12 Αυγούστου 2017

My word Bouchalakis is good. Right foot-volley & now curled left-footed strike across goal. 3-1 #nffc — Grant (@Grantnffc1) 12 Αυγούστου 2017

Bouchalakis FC — Chels (@bxdwolf_) 12 Αυγούστου 2017

Bouchalakis is unrealll — Ben Sheldon (@BenSheldon96) 12 Αυγούστου 2017

Oh my shitting christ, Bouchalakis! #nffc — Elephant Juice (@ElephantJuices) 12 Αυγούστου 2017

Omg bouchalakis #nffc — Andy Beckford (@becko176) 12 Αυγούστου 2017

Where are all the #nffc fans moaning about taking bouchalakis on trial?!! — Martyn Scott (@Martyns5) 12 Αυγούστου 2017

Bouchalakis — Jak Walker (@Walkers96) 12 Αυγούστου 2017