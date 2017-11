"Τρέχει" ο Μαουρίσιο στον ΠΑΟΚ

Ο Ζοσέ Μαουρίσιο ήταν η μεγάλη απώλεια του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς είχε υποστεί κάκωση δευτέρου βαθμού στον οπίσθιο χιαστό σύνδεσμο στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Η εκτίμηση του ιατρικού τιμ ήταν ότι θα χρειαστεί 4 με 6 εβδομάδες για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, ωστόσο, ο ίδιος κατά τη βράβευσή του ως MVP και κάτοχος του Best goal της 9ης αγωνιστικής είχε δηλώσει ότι θα κάνει τα πάντα για να είναι έτοιμος πολύ πιο γρήγορα.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR