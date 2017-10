Λουτσέσκου: "Μας λείπει το να είμαστε δολοφόνοι"

Για τη Λαμία: "Η Λαμία έχει μία νοοτροπία μαχητή, είχαν πολλές δυσκολίες στα προηγούμενα παιχνίδια τους αλλά δεν τα παράτησαν ποτέ. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί και όταν μας παρουσιαστούν ευκαιρίες να τις εκμεταλλευτούμε αμέσως. Είναι μια ομάδα που προσπαθεί να αμυνθεί και να είναι συμπαγής, με παίκτες πίσω από τη μπάλα και μαρκαρίσματα man to man. Θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και να εκμεταλλευτούμε και τον παραμικρό χώρο για να τους βγάλουμε εκτός θέσης. Με έχει εκπλήξει ευχάριστα η Λαμία, βλέποντάς την να προσπαθεί να αναπτυχθεί σωστά και να παίξει σωστό ποδόσφαιρο".

