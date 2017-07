Σε συζητήσεις με τον Ματίας Γιoχάνσον ο Παναθηναϊκός

Για αυτό και ήδη οι πράσινοι είναι σε συζητήσεις μαζί του προκειμένου να τον πείσουν να ρίξει τις οικονομικές του απολαβές καθώς ο 25χρονος άσος έχει ένα συμβόλαιο το οποίο τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να πληρώσει ο Παναθηναϊκός.

Σύμφωνα με όσες πληροφορίες μπόρεσε να συλλέξει το Sport24.gr ο παίκτης έχει προταθεί εδώ και καιρό στο τριφύλλι, πριν φύγει καν ο Νίκος Λυμπερόπουλος, αλλά εκείνο το διάστημα στην πρώτη επαφή που είχε γίνει είχε αξιώσει ένα ποσό άνω των 400.000 ευρώ και φυσικά η κουβέντα δεν προχώρησε. Το τελευταίο διάστημα όμως ο Σουηδός που παραμένει ελεύθερος έχει ρίξει τις απαιτήσεις του και οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές συνεχίζονται προκειμένου ο Παναθηναϊκός να φτάσει τον παίκτη στα δικά του στάνταρ.

ΜΕΣΩ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ

Το καλό της υπόθεσης για το τριφύλλι είναι πως ο 25χρονος μπακ, ο οποίος έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Μολίνς, θεωρεί πως μέσω του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να χτυπήσει και πάλι την πόρτα της Εθνικής Σουηδίας. Να επιστρέψει και πάλι στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, όπως ακριβώς έγινε με τους Μάρκους Μπεργκ και Νίκλας Χουλτ.

Ο Γιοχάνσον ψήνεται περισσότερο με την προοπτική του να έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και να μπορέσει να αγωνιστεί και στο Europa League με τους πράσινους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Το κακό της υπόθεσης απ' την άλλη είναι πως ο 25χρονος μπακ έχει στα χέρια του κάποιες προτάσεις από την Τουρκία και τη Γερμανία που οικονομικά τον καλύπτουν και σίγουρα μπορούν να του προσφέρουν περισσότερα χρήματα από τους πράσινους.

Αλλά και πάλι σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι από ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενώ εκεί δεν ξέρει ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του και σίγουρα δεν θα μπορεί να διεκδιήσει με αξιώσεις την επιστροφή του στην Εθνική Σουηδίας.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ

Παρά το νεαρό της ηλικίας του (σ.σ. γεννημένος στις 16/02/1992) ο Ματίας Γιοχάνσον αγωνίζεται στην Άλκμααρ από τον Ιανουάριο του 2012 και μετά από πέντε χρόνια στον σύλλογο της Ολλανδίας ήθελε να αλλάξει παραστάσεις στην καριέρα του. Για αυτό και δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Ολλανδική ομάδα.

Μιλάμε άλλωστε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει 125 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας ενώ έχει εμπειρία και από ευρωπαϊκά ματς έχοντας αγωνιστεί σε περισσότερες από 40 αναμετρήσεις στο Europa League.

Τη φετινή σεζόν είχε μια γεμμάτη χρονιά έχοντας 25 ματς στην Ολλανδία, δυο στο Κύπελλο και εννιά στο Europa League. Μάλιστα αντιμετώπισε έναν τραυματισμό στις αρχές Φεβρουαρίου που τον άφησαν εκτός για ένα μήνα αλλά στη συνέχεια επανήλθε και αγωνίστηκε κανονικά μέχρι το τέλος της σεζόν.

Πρόκειται φυσικά για μια εξαιρετική περίπτωση και έναν παίκτη που αν αποκτηθεί θα μπορούσε κάλλιστα να αγωνιστεί και ως βασικός στο δεξί άκρο της άμυνας, αν και μπορεί να παίξει και πιο μπροστά, δημιουργώντας πολύ ισχυρό ανταγωνισμό με τον Κουλιμπαλί.

Το who is who του Ματίας Γιοχάνσον:

Ονοματεπώνυμο: Ματίας Γιοχάνσον

Ημ. Γέννησης: 16/02/1992

Ύψος: 1.74

Θέση: Δεξί μπακ

Διεθνής: Εθνική Σουηδίας (3/0)

Η καριέρα του:

ΣΕΖΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΓΚΟΛ 2008-09 ΚΑΛΜΑΡ 4 - 2009-10 ΚΑΛΜΑΡ 15 - 2010-11 ΚΑΛΜΑΡ 33 2 2011-12 ΑΛΚΜΑΑΡ 4 - 2012-13 ΑΛΚΜΑΑΡ 17 - 2013-14 ΑΛΚΜΑΑΡ 46 4 2014-15 ΑΛΚΜΑΑΡ 34 1 2015-16 ΑΛΚΜΑΑΡ 39 1 2016-17 ΑΛΚΜΑΑΡ 36 1

PHOTO CREDITS: (AP Photo/Ariel Schalit)