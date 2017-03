Berg is on fire, your defence is terrified

Berg is on fire, your defence is terrified Προς (Συμπλήρωσε το e-mail του φίλου σου) Από (Συμπλήρωσε το δικό σου e-mail) Κείμενο

Ο Μάρκους Μπεργκ σημείωσε χατ τρικ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βέροια και βάζει πλώρη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην εφετινή Super League. Δείτε ποιοι είναι οι συνδιεκδικητές του τίτλου. (ΠΙΝΑΚΕΣ)