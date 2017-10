Το ηχηρό μήνυμα της ΑΕΚ κατά του ρατσισμού

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

"To δικό τους ξεχωριστό μήνυμα στην εβδομάδα #equalgame της UEFA στέλνουν οι παίκτες της ΑΕΚ με το video που ετοίμασε το AEKTV σήμερα στα Σπάτα. Η καμπάνια του EQUAL GAME (equalgame.com) αποτελεί στην ουσία εξέλιξη του προηγούμενου UEFA RESPECT drive "No to Racism" και σχετίζεται με τη μόνιμη μάχη της UEFA σε συνεργασία με τη FARE εναντίον του ρατσισμού και των κοινωνικών διακρίσεων.

Οι ποδοσφαιριστές και οι 80 ομάδες που μετέχουν στους ομίλους των δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων στέλνουν το δικό τους μήνυμα από τις 5 έως τις 19 Οκτωβρίου και η κοινωνικά ευαίσθητη ΑΕΚ με την προσφυγική καταγωγή δεν θα μπορούσε να απουσιάσει και να μην στείλει το δικό της μήνυμα υπέρ της διαφορετικότητας, της κοινωνικής ένταξης και της απόλαυσης του ποδοσφαίρου από όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Αυτό άλλωστε σημαίνει και το EQUAL GAME. Ότι στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμμετέχουν και να το χαίρονται όλοι. Ανεξαρτήτως του ποιοι είναι, από πού προέρχονται και το πόσο καλά παίζουν.

Είναι το μήνυμα που θα σταλεί σε 58 αγώνες αυτή την εβδομάδα, ένας εκ των οποίων και ανάμεσα στη Μίλαν και την ΑΕΚ στο Σαν Σίρο του Μιλάνου".