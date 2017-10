Ξεκίνησε η "τρέλα" για τη Μίλαν

"Βρίσκομαι στην ομάδα λίγο παραπάνω από ένα χρόνο αλλά αισθάνομαι ήδη ότι αποτελώ κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του club. To μέγεθος μιας ομάδας δεν μικραίνει όταν για οικονομικούς λόγους ή διοικητικά λάθη πέφτει κατηγορία. Η ΑΕΚ επέστρεψε εκεί που ανήκει και το σημαντικό είναι ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας τα σωστά βήματα προς τα εμπρός. Σημαίνει πολλά για εμένα να αποτελώ κομμάτι της πορείας αναγέννησης της ομάδας και είναι σπουδαίο το ότι θα παλέψουμε για τον εγχώριο τίτλο", δήλωσε από την πλευρά του ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος.

