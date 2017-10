Τεσσάρα... πρόκρισης για τις ΗΠΑ, εύκολα το Μεξικό

Το "next big thing" του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Κρίστιαν Πούλισιτς άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό, ενώ έντεκα λεπτά αργότερα, ο Άλτιντορ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 2-0. Ο πρώην επιθετικός της Σάντερλαντ έκανε το 3-0 στο 43' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ στο 63' ο Μπόμπι Σου Γουντ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της επικράτησης των ΗΠΑ.

