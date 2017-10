Παπαδόπουλος και Γιακουμάκης τα βραβεία της 6ης αγωνιστικής

• τα αποτελέσματα του διαγωνισμού Best Goal

Η Super League, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ) και η NOVA, ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των υπηρεσιών MVP και Best Goal για την 6η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Super League Σουρωτή:

Το Aristi Mountain Resort + Villas αποτελεί πρεσβευτή του ελληνικού ορεινού τουρισμού καθώς από το 2016 και μετά συγκαταλέγεται στα National Geographic, Unique Lodges of the World

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR