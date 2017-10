Τα 20 μεγαλύτερα ταλέντα της προπονητικής και τι απέγιναν

Photo credits : AP Photo/Thanassis Stavrakis, Dmitri Lovetsky, Peter Dejong, Manu Fernandez, Uwe Anspach/dpa via AP, Steven Paston/PA via AP

Τι έκανε πριν από τα 40 : Όταν ανέλαβε πόστο στα τμήματα υποδομής της Ρόμα είχε προπονήσει ήδη αρκετές ερασιτεχνικές ομάδες. Στους "τζιαλορόσι" κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ιταλίας σε μικρές ηλικίες, το 2007 και το 2010. Ο διευθυντής ακαδημιών της Ίντερ, που τον γνώρισε σε μαθήματα πτυχίων προπονητικής, του προσέφερε δουλειά στους "νερατζούρι". Ανέλαβε την primavera, τη δεύτερη ομάδα της Ίντερ, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του Next Gen 2011-2012, του τουρνουά εν είδει Champions League Νέων της εποχής. Ο Μάσιμο Μοράτι τον είχε σε ιδιαίτερη εκτίμηση και όταν απέλυσε τον Κλάουντιο Ρανιέρι τον Μάρτιο του 2012, έδωσε το χρίσμα στον 36χρονο Ιταλό.

(Steven Paston/PA via AP)

(Uwe Anspach/dpa via AP)

Τι έκανε πριν από τα 40 : Συνέδεσε το όνομά του με την πιο "χρυσή" εποχή της Ρόμα τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό έγινε μέλος του Hall of Fame του συλλόγου. Μάλιστα, θα μπορούσε να αρχίσει από τους "τζιαλορόσι" την προπονητική καριέρα του, αν οι άνθρωποι της ομάδας εκτιμούσαν καλύτερα τα προσόντα του. Έκανε καλή δουλειά στην κ-15 του συλλόγου και γι' αυτό κλήθηκε εσπευσμένα τον Φεβρουάριο του 2011 να αναλάβει υπηρεσιακός στη θέση του Κλάουντιο Ρανιέρι. Σταθεροποίησε την κατάσταση με επτά νίκες και τρεις ισοπαλίες σε 13 παιχνίδια, ωστόσο έπεσε πάνω στην αλλαγή σελίδας στον σύλλογο, με την οικογένεια Σένσι να αποχωρεί και να αναλαμβάνουν οι Αμερικανοί.

Διαδέχθηκε έναν προπονητή που κατέκτησε το τρεμπλ, με σκοπό να διατηρήσει τους Βαυαρούς σε αυτό το επίπεδο. Δημιούργησε μια "μηχανή" που κυριάρχησε στη Γερμανία, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα σε ισάριθμες σεζόν, ωστόσο αποκλειόταν στα ημιτελικά του Champions League από τους τρεις "γίγαντες" της πατρίδας του, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Ατλέτικο. Συνέχισε τους πειραματισμούς και στη Γερμανία, μετατρέποντας τον Φίλιπ Λαμ από δεξί μπακ σε all around μέσο. Ανέδειξε τις ικανότητες παικτών της ομάδας σε διάφορες θέσεις, αλλά αρκετές φορές ήρθε σε προστριβή με τη διοίκηση. Μετά από τρία χρόνια δίχως Champions League, αποφάσισε να αποχωρήσει, παρότι οι διοικούντες ήθελαν να παραμείνει.

Τι έκανε πριν από τα 40 : Από τη στιγμή που σε ηλικία 17 ετών χτύπησε την πόρτα του διαμερίσματος του προπονητή της Πόρτο που διέμενε στην ίδια πολυκατοικία με τη δική του, του Μπόμπι Ρόμπσον, οι Μοίρες άρχισαν να υφαίνουν μία πορεία που θα κατέληγε σε υψηλό επίπεδο στην προπονητική. Πήρε διπλώματα, προπόνησε τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και έγινε βοηθός του Ζοζέ Μουρίνιο στις μεγάλες επιτυχίες σε Πόρτο, Τσέλσι, Ίντερ. Όταν ήταν στην Ιταλία και πριν από το τρεμπλ, αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά του και να αποδεχθεί την πρόταση της Ακαντέμικα για πρώτος προπονητής. Από ουραγός τερμάτισε στην 11η θέση κι έτσι η Πόρτο, που γνώριζε τις δυνατότητές του, πόνταρε ξανά σε έναν νεαρό γηγενή προπονητή. Η σεζόν 2010-2011 ήταν αυτή που τον καθιέρωσε στο διεθνές στερέωμα. Κατέκτησε το πρωτάθλημα αήττητος με 13 γκολ παθητικό, κατέκτησε το κύπελλο, το Supertaça και το Europa League με αντίπαλο την Μπράγκα. Έκανε... Μουρίνιο, αλλά ήταν επτά χρόνια νεότερος από ότι ο Special One τη σεζόν 2002-2003.

