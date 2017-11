Σε άριστη φυσική κατάσταση ο Καραγκούνης σε φιλικό της Inter Forever

#InterForever , rimonta e vittoria a Nanchino #Kharja e @Chino_Recoba20 in gol ⚽, @ToldoFrancesco para due rigori Le foto e il report completo della giornata https://t.co/EkCpy1KEvR #FCIM pic.twitter.com/sVlxOJhc6R

Ο Γιώργος Καραγκούνης βρέθηκε στην Κίνα και αγωνίστηκε στο φιλικό της Inter Forever (ομάδα παλαιμάχων των "νερατζούρι") κόντρα στους All Star Κίνας, όπου έδωσαν το παρών πάνω από 20.000 φίλαθλοι.

Μεγάλες στιγμές έζησε ο Γιώργος Καραγκούνης στην Νιανγίνγκ και το φιλικό παιχνίδι της Inter Forever (ομάδα παλαιμάχων των "νερατζούρι") κόντρα στους All Star Κίνας. Ο "τυπάρας" ήταν από τους λίγους που αγωνίστηκαν σε όλο το ματς.

