Οι αρχηγοί του Μπουτάν, των Νησιών Κουκ, της Γουινέας Μπιζάου, του Νεπάλ, οι προπονητές της Αμερικανικής Σαμόα, των Νησιών Κουκ, της Γουινέα Μπιζάου, του Ιράκ και ο Σκοτσέζος δημοσιογράφος Ντάνκαν Καστλς, που λειτουργεί συχνά ως... εκπρόσωπος Τύπου του μάνατζερ του Special One, Ζόρζε Μέντες, ήταν οι μοναδικοί που θεώρησαν ότι ο Πορτογάλος ήταν ο καλύτερος προπονητής της σεζόν 2016-2017.

Οι πιο παράξενες και αστείες ψήφοι για το The Best

