Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναδείχθηκε και φέτος κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου, κατακτώντας το βραβείο The Best, το οποίο διοργανώσει για δεύτερη χρονιά η FIFA με στόχο να ανταγωνιστεί τη "Χρυσή Μπάλα".

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κέρδισε για δεύτερη σερί χρονιά το βραβείο The Best της FIFA για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της χρονιάς, νικώντας τους Λιονέλ Μέσι και Νεϊμάρ. Όλα τα βραβεία.

The Best: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου ο Ρονάλντο

