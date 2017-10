Επέστρεψε στην κορυφή η Πόρτο

Μία μέρα μόνο έμεινε στην κορυφή η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς η Πόρτο νίκησε 3-0 την Μποαβίστα στο "Estádio do Bessa Século XXI" και επέστρεψε στην πρώτη θέση.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR