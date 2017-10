"Νικολάου: Ένα παιδί για να φρενάρει τον Μέσι"

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Ολυμπιακό (18/10, 21:45) στο "Camp Nou" για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League, με την "AS" να φιλοξενεί αφιέρωμα στον 19χρονο κεντρικό αμυντικό των "ερυθρολεύκων", Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Λιονέλ Μέσι.

Η "AS" φιλοξενεί αφιέρωμα για τον Δημήτρη Νικολάου, χαρακτηρίζοντάς τον ως "το παιδί που θα κληθεί να φρενάρει τον Μέσι". Τι δήλωσε ο αμυντικός του Ολυμπιακού στην ισπανική εφημερίδα.

