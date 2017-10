Αισιοδοξία για Παναθηναϊκό και Παναχαϊκή στην ΕΣΑΠ

"Εγκρίθηκε η συνεργασία της ΕΣΑΠ με μεγάλη ιδιωτική εταιρεία για το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα στους αγώνες της Volley League «Πάμε Στοίχημα». Η ΕΣΑΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του θεσμού που πρώτη είχε εισάγει στο ελληνικό βόλεϊ το 2008 όταν και είχε καθιερωθεί για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Μετά από τέσσερα χρόνια υπήρξε διακοπή στην εφαρμογή του λόγω περικοπών, αλλά μετά από συντονισμένες προσπάθειες ο θεσμός του ηλεκτρονικού φύλλου αγώνος επιστρέφει και πάλι. Η καταγραφή των πόντων των αγώνων αλλά και το on line σκορ θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία και αμεσότητα καθώς θα γίνονται απ΄ευθείας από το φύλλο αγώνος και τη γραμματεία και οι διαιτητές θα έχουν τον έλεγχο του αγώνα με ηλεκτρονικό τρόπο όπως στα Ευρωπαϊκά κύπελλα. Για το λόγο αυτό ενημερώθηκαν τα ΤΑΑ για την προετοιμασία των τεχνικών υποδομών σε όλα τα γήπεδα. Αποφασίστηκε να γίνει αποδεκτή η απόφαση της ΕΟΠΕ για τον αριθμό των αλλοδαπών αθλητών στο πρωτάθλημα 2017-18 που προβλέπει πέντε Κοινοτικούς ή τέσσερις μη Κοινοτικούς αθλητές. Αποφασίστηκε να προγραμματιστούν άμεσα συναντήσεις με την ΕΟΠΕ και τον ΠΑΣΑΠ για να συζητηθούν θέματα που αφορούν τους αθλητές και τα σωματεία (ασφαλιστικό, χρονική διάρκεια συμβολαίων κλπ). Συγκροτήθηκαν οι όμιλοι της Α΄φάσης του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς». Δείτε: ΕΔΩ Συγκροτήθηκε η Επιτροπή πρωταθλήματος 2017-18. Πρόεδρος είναι ο Αντώνης Τελόπουλος, μέλη ο Κωνσταντίνος Παπασταθόπουλος και ο Δημήτρης Κάσσαρης, α΄αναπληρωματικό μέλος ο Κωνσταντίνος Νικολούζος και β΄αναπληρωματικό μέλος ο Κωνσταντίνος Γκουμούτσιος. Οριστικοποιήθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος 2017-18. Δείτε: ΕΔΩ Εγινε ενημέρωση του Δ.Σ. για τις συναντήσεις του προεδρείου με την ΚΕΔ για θέματα διαιτησίας. Έγινε ενημέρωση του Δ.Σ. από τον πρόεδρο Παντελή Ταρνατόρο για τις επαφές που έγιναν με την ΕΡΤ σχετικά με τον αγωνιστικό σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου και εντός των ημερών θα υπάρξει συνάντηση του νομικού εκπροσώπου της ΕΣΑΠ Χρήστου Ηλιάδη με το νομικό τμήμα της ΕΡΤ. Έγινε ενημέρωση για την πρόοδο που υπάρχει σχετικά με την αδειοδότηση του Παναθηναϊκού και της Παναχαϊκής και εκφράστηκε η πεποίθηση ότι εντός των ημερών και τα δύο ΤΑΑ θα εξασφαλίσουν την άδεια της Επιτροπής Αδειοδότησης της ΕΣΑΠ. Εντός των ημερών θα γίνει συνάντηση της ΕΣΑΠ με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με την αδειοδότηση όλων των ΤΑΑ στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Προγραμματίστηκαν οι συναντήσεις της ΕΣΑΠ με τους υπευθύνους των ΤΑΑ, τους τεχνικούς διευθυντές, τους προπονητές, τους στατιστικολόγους και τους υπευθύνους Τύπου".

