"Τρένο" η Σάκκαρη, νίκησε και την Κορνέ!

To έπος της Μαρίας Σάκκαρη στο Wuhan Open συνεχίζεται, Το τελευταίο θύμα της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας ήταν η Γαλλίδα, Αλίζ Κορνέ, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR