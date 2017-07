Πολύ... ξύλο σε γυναικεία μάχη στο UFC

Η Smith κέρδισε την Lemos με ΤΚΟ στον δεύτερο γύρο, αφού όμως προηγήθηκε μία πολύ δυνατή μάχη με ανταλλαγές χτυπημάτων εκατέρωθεν.

Το βιογραφικό της νικήτριας είναι πολύ καλό με σπουδαίες μάχες κόντρα σε τοπ ονόματα του UFC, όπως με την Cyborg τον Μάιο του 2016. Όσον αφορά την Lemos, αυτή ήταν η πρώτη της ήττα στις ΜΜΑ στο ντεμπούτο της στην κορυφαίο διοργάνωση.

MAIN CARD

Santiago Ponzinibbio def. Gunnar NelsonSantiago Ponzinibbio def. Gunnar Nelson via KO (punch) at 1:22 of R1

Cynthia Calvillo def. Joanne CalderwoodCynthia Calvillo def. Joanne Calderwood via unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)

Paul Felder def. Steven RayPaul Felder def. Stevie Ray via TKO (strikes) at 3:57 of R1

Jack Marshman def. Ryan JanesJack Marshman def. Ryan Janes via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Khalil Rountree def. Paul CraigKhalil Rountree def. Paul Craig via KO (punch) at 4:56 of R1

Justin Willis def. James MulheronJustin Willis def. James Mulheron via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)

UNDERCARD

Daniel Roberts def. Bobby NashDanny Roberts def. Bobby Nash via KO (punch) at 3:59 of R2

Alexandre Pantoja def. Neil SeeryAlexandre Pantoja def. Neil Seery via submission (rear-naked choke) at 2:31 of R3

Galore Bofando def. Charlie WardGalore Bofando def. Charlie Ward via KO (slam and punches) at 2:10 of R1

Danny Henry def. Daniel TeymurDanny Henry def. Daniel Teymur via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-26)

Brett Johns def. Albert MoralesBrett Johns def. Albert Morales via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-25)

Leslie Smith def. Amanda LemosLeslie Smith def. Amanda Lemos via TKO (strikes) at 2:53 of R2

Διαβάστε ακόμη στο fightsports.gr

Όταν η καυτή πορνοστάρ Kleio Valentien ζήτησε ραντεβού από την Ronda Rousey (ΦΩΤΟ)