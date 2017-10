Γιάννης Σκορδίλης: Ο θριαμβευτής της οκτάδας στον δρόμο για το...Glory ετοιμάζεται για νέες βόμβες

Το όνομα του αποτελεί εγγύηση στα Ευρωπαϊκά σαλόνια του kickboxing και έτσι ο Γιάννης Σκορδίλης μετά την εκπληκτική βραδιά στο Road to Glory που κατάφερε να κερδίσει τρεις αντιπάλους διαδοχικά, βάζει πλέον υποψηφιότητα για να παίξει στο Glory.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR