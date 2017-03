FFC: Τα pregame και τα επίσημα poster τους

H ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΑ PREGAME ΤΟΥ FFC 28 Giannis Bachar vs. Kostis Nastoulis -77kg Paraskevas Kavalaris vs. Stefanos -63kg Giannis Papadopoulos vs. Kostantinos Stekkas -68kg Sissy Imbram vs. Anna Maria Trifilli -31kg Dimitris Sainopoulos vs. Stefanos Mpaglatsakos -65kg Vasilis Marinos vs. Antreas Liosatos -88kg Leonidas Mouhthis vs. Dimitris Zafiropoulos -67kg