Σειρές και ταινίες με football που πρέπει να δεις

Στον αμερικανικό νότο, όπως στο Τέξας για παράδειγμα, το football είναι θρησκεία. Όχι το επαγγελματικό, ή αποκλειστικά το κολεγιακό. Ακόμη και το γυμνασιακό. Στις μικρές κωμοπόλεις η ομάδα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Το ίδιο σε επίπεδο πανεπιστημίων, ή σ' αυτό του NFL. Ο κόσμος το λατρεύει και η τηλεόραση έχει καταφέρει να το μετατρέψει σε ένα από τα καλύτερα τηλεοπτικά προϊόντα.

Μοιάζει σύνθετο, αλλά δεν είναι. Μοιάζει σκληρό, αλλά τελικά είναι περισσότερο από ότι μπορούμε να φανταστούμε. Για αυτό και υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις με πολύ περιορισμένο ορίζοντα καριέρας. Οι περισσότεροι παίκτες δεν ξεπερνούν την 5ετία στο άθλημα, αποχωρώντας με τραυματισμούς. Αυτός, όμως, δεν ήταν πάντα ο νόμος της αρένας;

Το football, λοιπόν, τα έχει όλα. Και χτίστηκε πάνω στις ιστορίες και στους ήρωες. Είτε αυτοί είναι οι προπονητές, είτε είναι κάποια θρυλικά παιχνίδια, είτε είναι οι ίδιοι οι σταρ. Οι γρήγοροι, οι δυνατοί, ή εντέλει οι quarter-backs που συνήθως παίρνουν όλη τη δόξα. Και στην πραγματικότητα και στην οθόνη, που είναι πλημμυρισμένη από γρασίδια, κράνη και κραυγές.

Λίγο πριν το Super Bowl το Sport24.gr προτείνει τις καλύτερες σειρές και τις καλύτερες ταινίες football που μπορείς να δεις και να πειστείς ότι αξίζει να δώσεις μια ευκαιρία στο NFL.

Friday Night Lights

Θα μπορούσε να θεωρηθεί και η βίβλος. Μια σειρά-σταθμός που επί της ουσίας περιγράφει όλη την επαρχιώτικη κουλτούρα γύρω από το football. Εμπνευσμένη από το βιβλίο του βραβευμένου με πούλιτζερ, Μπαζ Μπίζιντζερ. Ήρωας είναι ο προπονητής της γυμνασιακής ομάδας μιας μικρής - αλλά με μεγάλη παράδοση στο άθλημα - πόλης του Τέξας, του Ντίλον. Αυτός και η οικογένεια του. Δεν είναι αμιγώς αθλητικό, καθώς εκτυλίσσονται διάφορες ιστορίες γύρω από τον ίδιο, την γυναίκα, την κόρη και τους παίκτες του, γυρισμένες - ειδικά στους πρώτους κύκλους- με ένα στυλ, ντοκιμαντερίστικο. Αν αξίζει να το δεις; Με κλειστά μάτια. Ειτε σ' αρέσει το football, είτε όχι.

Clear eyes, full hearts, can't lose.

Last Chance U

Το ζουμί του Friday Night Lights βρίσκεται στο Last Chance U. Με τη διαφορά ότι η φρέσκια σειρά του Netflix, δεν βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα, αλλά είναι ένα ντοκιμαντέρ. Πέρα ως πέρα αληθινό. Τόσο αληθινό, που είναι απίστευτο. Καταγράφει μια σεζόν του East Mississippi Comunity College, του "αυτοκράτορας" της δεύτερης κατηγορίας του κολεγιακού football, το οποίο βασίζει την επιτυχία στην περισυλλογή ταλαντούχων, αλλά προβληματικών παικτών, που βρίσκουν σε μια κουκκίδα στο χάρτη την τελευταία τους ευκαιρία. Δεν παίζουν ηθοποιοί, αλλά οι ίδιοι οι προπονητές και οι παίκτες.

Ballers

Μετά το γυμνασιακό και το κολεγιακό football, ήρθε η ώρα για το επαγγελματικό. Μια βουτιά στην άβυσσο του NFL μέσω της ματιάς του ενός πρώην παίκτη (τον υποδύεται ο Rock), που έχασε όλα του τα χρήματα σε γυναίκες και ξενύχτια και τώρα φιλοδοξεί να ορθοποδήσει ως οικονομικός σύμβουλος παικτών. Λάμψη, φώτα, σκάφη, αυτοκίνητα, πάρτι. Η άλλη πλευρά του φεγγαριού μιας βιομηχανίας εκατομμυρίων, που θα θυμίζει το "Entourage", αλλά για παίκτες football. Ενδιαφέρον από όποια πλευρά κι αν το δεις. Μπόνους; Οι cameo εμφανίσεις προσωπικοτήτων από το NFL.

The League

Στη συγκεκριμένη σειρά το football είναι η αφορμή. Επί της ουσίας πρόκειται για ιστορίες μιας ανδρικής παρέας που παίζουν στην ίδια fantasy league και μοιράζονται το πάθος τους για το παιχνίδι (NFL), το "παιχνίδι" (fantasy) και όχι μόνο. Πρόκειται για κωμωδία με γερές δόσεις καφρίλας. Την παράσταση κλέβει ο "el cunado", Jason Mantzoukas, που ναι είναι ελληνικής καταγωγής.

The People V O.J Simpson: American Crime Story

Βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Πιο αληθινή δεν γίνεται. Πρόκειται για την ιστορία της πολύκροτης δίκης του θρύλου του football και λατρεμένου της αθλητικής Αμερικής, OJ Simpson για διπλή δολοφονία. Εξαιρετικό καστ και εξαιρετικές ερμηνείες από Cuba Gooding Jr στο ρόλο του OJ Simpson, του David Schwimmer στο ρόλο του κολλητού του, Robert Kardashian (ναι αυτού που φαντάζεσαι) και του John Travolta στο ρόλο του δικηγόρου Robert Shapiro, που είναι όλα τα λεφτά. Αναδρομή σε μια απίστευτη υπόθεση που ξεπερνά το αμερικάνικο δικαστικό σύστημα και πιάνει την ουσία της ρατσιστικής νοοτροπίας μιας κοινωνίας.

Οι 5 καλύτερες ταινίες football

Το football υπήρξε αγαπημένο θέμα και για την μεγάλη οθόνη. Ιδού οι 5 καλύτερες ταινίες:

Any Given Sunday

Ο Όλιβερ Στόουν και βιντεο-κλιπίστικη λογική του απογειώνουν την ιστορία του βετεράνου προπονητή Tony D' Amato (που υποδύεται ο Al Pacino) στην τελευταία του χρονιά με την ομάδα της καρδιάς του, τους Miami Sharks. Cameo εμφανίσεις, ένας Jamie Foxx να τον πιεις στο ποτήρι και το NFL από την καλή και την ανάποδη. Αξίζει να το δεις μόνο και μόνο για τον "inch by inch" λόγω του Pacino στα αποδυτήρια.

Rudy

Η απόλυτη ιστορία αουτσάιντερ. Τελεία και παύλα. Αν την δεις και δεν σου σηκωθεί η τρίχα, τότε δεν είσαι άνθρωπος και τη σελίδα έχει κλικάρει bot. Βασίζεται στο αληθινό στόρι του ατάλαντου, πλην φιλότιιμου, Daniel "Rudy" Ruettiger, που μόχθησε και εντέλει έκανε το όνειρο του πραγματικότητα: αγωνίστηκε στην ομάδα του Notre Dame. Βρίσκεται στη λίστα με τις 25 καλύτερες αθλητικές ταινίες όλων των εποχών (ESPN) και στο Νο54 της λίστας της AFI με τις "Ταινίες που Ενέπνευσαν". Πρωταγωνιστή η γνώριμη φάτσα από τα Goonies και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Sean Astin. Δεν είναι αθλητική ιστορία. Είναι ιστορία για όσους κάνουν όνειρα και δεν τα παρατούν ποτέ.

Remember the Titans

Άλλη μια ταινία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, πίσω στο 1971. Μια πιστή περιγραφή της μάχης του αμερικανικού νότου ενάντια στον ρατσισμό. Ο Denzel Washington πρωταγωνιστεί ως ο προπονητής ενός γυμνασίου στη Virginia, που τα βάζει με όλους και με όλα. Περιέχει μάλιστα μια από τις σημαντικότερες οδηγίες για την δημιουργία επιτυχημένων ομάδων: "δεν χρειάζεται να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, αλλά θα πρέπει σίγουρα να σέβεστε ο ένας τον άλλον".

Invincible

Και πάλι μια ταινία που χτίστηκε πάνω σε αληθινά γεγονότα. Δεν διαφέρει από την ιστορία του Rudy, αν ο Rudy ήταν ένας 30χρονος μπάρμαν από τη Philadelphia, που βρέθηκε κατά τύχη στα open try-outs των Eagles και τελικά όχι μόνο μπήκε στην ομάδα, αλλά έκανε το όνειρο του πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι: γνωρίστε τον Vince Papale, τον οποίο υποδύεται ο Mark Whlberg.

Jerry Maguire

"Show me the money" με άλλα λόγια. Η ιστορία του 35χρονου ατζέντη Jerry Maguire που έριξε μια ζαριά και τα ρίσκαρε όλα. Για να δικαιωθεί. Πήρε τα λεφτά, πήρε και το κορίτσι. Football, σκοτεινά παιχνίδια ατζέντηδων και you had me at hello. Υποψήφιο για 5 Όσκαρ, έφυγε με το βραβείο του Β' Ανδρικού Ρόλου το οποίο κατέληξε στην αγκαλιά του Cuba Gooding Jr.

Και η λίστα συνεχίζεται:

The Blind Side : Η αληθινή ιστορία του Michael Oher, τον οποίο μάζεψε από το δρόμο η Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock), βοηθώντας τον να γίνει αστέρι του football.

Undefeated: Η βραβευμένη με το Όσκαρ "Καλύτερου Ντοκιμαντέρ" το 2012 ιστορία της γυμνασιακής ομάδας των Manassas Tigers, που παρά τα προβλήματα (εντός και εκτός γηπέδων) καταφέρνουν να γυρίσουν τη χρονιά και να κάνουν την υπέρβαση τους.

Friday Night Lights: Η κινηματογραφική εκδοχή του βιβλίου που έγινε σειρά, με πρωταγωνιστή τον Billy Bob Thorton στο ρόλο του coach Taylor.

We are Marshall: Η ομάδα football του Marshall ξεκληρίστηκε σε αεροπορικό δυστύχημα και ο Jack Lengyel (Matthew McConaugjey) αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά. Αληθινή ιστορία.

The Longest Yard: Το 2005 γυρίστηκε το ριμέικ της πρώτης βερσιόν με τον Burt Raynolds. Στην τελευταία εκδοχή πρωταγωνιστή ο Adam Sandler, ενώ η ίδια ιστορία γυρίστηκε και με θέμα το ποδόσφαιρο και πρωταγωνιστή τον Vinnie Jones. Παλιό αστέρι του football μπαίνει στη φυλακή.

Draft Day: Οι ημέρες του draft για τον Sonny Weaver, τον τζένεραλ μάνατζερ των Cleveland Browns, ο οποίος παίζει κορώνα-γράμματα τη δουλειά του. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να ανακαλύψει κανείς πως δουλεύουν οι επαγγελματικές ομάδες.

The Replacements: Κωμωδία με τον Keanu Reeves που ηγείται της ομάδας που αντικαθιστά τους επαγγελματίες εν μέσω απεργίας.

Brian's Song: Δράμα από το μακρινό 1971 που περιγράφει τη φιλία δύο συμπαικτών και πλέον επαγγελματιών, όταν ο ένας διαπιστώνει ότι πάσχει από καρκίνο. Αληθινή ιστορία.