Catch me if you can

O Σταύρος Γεωργακόπουλος γράφει για τον 7ψυχο Ολυμπιακό των 20 τελικών που έχει ακόμη θέματα να λύσει, κυρίως στην άμυνα, απαντά στο αν έπρεπε να ξεκινήσει ή όχι ο Φορτούνης και καταλήγει στο ότι μετά τη –δίκαιη, αλλά στο 93’- ανατροπή, το... σεντόνι θα κουνηθεί ξανά στο «Καραϊσκάκης»!