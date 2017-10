Οι "μεγάλοι" έχασαν 30 βαθμούς από τους "μικρούς"

Στο ΟΑΚΑ, όμως, δεν μπορούσαν να πατήσουν καν στην περιοχή της Ένωσης στο β΄ημίχρονο για να κερδίσουν έστω πέναλτι και ασφαλώς ο Σιδηρόπουλος δεν έκανε τόσο μεγάλο λάθος όσο ο Ευαγγέλου με το πασιφανές πέναλτι που δεν καταλογίστηκε υπέρ του Χατζισαφί από τον Φιγκέιρας που δεν ήταν σε καλή βραδιά.

Όσο κι αν φωνάζει ο Ολυμπιακός σχεδόν σε κάθε αγωνιστική –είτε για δικά του παιχνίδια, είτε για ματς άλλων δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι ο... περυσινός– συνεχίζουμε να παρακολουθούμε πρωτάθλημα στο οποίο δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει σε κάθε ματς "μεγάλου".

Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 7 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

Για πρώτη φορά οι "4" έχουν χάσει 33 βαθμούς στις πρώτες 7 αγωνιστικές! Και έχει διεξαχθεί μόνο ένα από τα έξι ντέρμπι του πρώτου γύρου! Αν, δηλαδή, "αφαιρέσουμε" τους τρεις χαμένους βαθμούς του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, άφησαν ήδη 30 βαθμούς σε ματς με "μικρούς" και "μικρομεσαίους"! Αναλυτικά...

Ο Παναθηναϊκός - που έχει αδικηθεί σε δύο ματς αλλά ουδείς ασχολείται διότι κύριο μέλημά του είναι να μην υποβιβαστεί – έχει χάσει 10 βαθμούς, χωρίς να έχει παίξει ούτε ένα ντέρμπι. Χωρίς καν να έχει αντιμετωπίσει Ατρόμητο, Πανιώνιο, Αστέρα, Ξάνθη! Εχει πετύχει μόλις 4 γκολ σε 6 παιχνίδια και βασίζεται κυρίως στην έδρα του, όπου δύσκολα δέχεται γκολ και χάνει βαθμούς. Εκτός έδρας ακόμη δεν έχει πανηγυρίσει τρίποντο.

Ο Ολυμπιακός που αδικήθηκε εναντίον της Ξάνθης και του Ατρόμητου (δεν του δόθηκε από ένα πέναλτι σε κάθε ματς), αλλά ευνοήθηκε στη Νέα Σμύρνη, έχει ήδη χάσει επίσης 10 βαθμούς. Πέτυχε το Σάββατο την πρώτη του νίκη μετά από τον... Αύγουστο, έχει μαζί με τη Λαμία και τον Πλατανιά τη δεύτερη χειρότερη αμυντική επίδοση της κατηγορίας (πρώτη η ΑΕΛ με 14 γκολ), έχει μόνο μία νίκη στο Φάληρο, άλλαξε ήδη τον προπονητή του και γενικώς "ψάχνεται", όπως και οι Πράσινοι.

Η ΑΕΚ γκρεμοτσακίστηκε μόλις ανέβηκε στην κορυφή. Αρκούσαν δύο εκτός έδρας παιχνίδια – με Αστέρα και Ξάνθη – στα οποία πέτυχε μόνο ένα γκολ, κι αυτό εναντίον εννέα παικτών (ολόσωστες οι αποβολές των Φλίσκα, Σβάρνα). Έχει χάσει συνολικά 7 βαθμούς, εκτός έδρας νίκησε μόνο τη Λαμία, κι αυτή με "παπουτσέλειο" πέναλτι. Στο... Περιστέρι σε ματς που ήταν τόσο... "εκτός έδρας" που τιμωρήθηκε λόγω των καπνογόνων των δικών της οπαδών! Από την πλευρά του Ολυμπιακού θεωρείται η "ευνοημένη" μέχρι σήμερα. Και είναι, βάσει της διαιτησίας στα ματς των "μεγάλων". Βρίσκεται στο +2, από το πέναλτι του (σιωπηρά τιμωρημένου) Βάτσιου εναντίον της Λαμίας, το οποίο είχαν παραδεχθεί όλοι και από την πλευρά της Ένωσης (προπονητής, παίκτες), εν αντιθέσει με την πλευρά των Ερυθρόλευκων, η οποία αδυνατεί να παραδεχθεί ακόμη και το πασιφανές προχθεσινό πέναλτι υπέρ του Πανιώνιου στο 94' και ως είθισται για όλες τις ομάδες "φωνάζει" μόνο όταν αδικείται.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στην κορυφή, έχει χάσει μόνο έξι βαθμούς! Από ποιους όμως; Από τους δύο ουραγούς, Απόλλωνα – ΑΕΛ και από τον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα, εναντίον του οποίου είχε δημιουργήσει μόνο μία καθαρή ευκαιρία. Είναι πρώτη στη βαθμολογία μια ομάδα που δεν έχει νικήσει εκτός έδρας. Που δεν κατάφερε να πάρει τρίποντο στη Ριζούπολη όπου αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω από το 34' (!) και στη Λάρισα όπου ισοφαρίστηκε στο 89'! Είναι στην κορυφή έχοντας 4/4 στην κενή Τούμπα εναντίον ασθενέστερων αντιπάλων. Δεν έχει παίξει ούτε ένα ντέρμπι και έχει κατά σειρά μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου: Ολυμπιακό (Ε), Aστέρα (Μ), ΑΕΚ (Ε), Ατρόμητο (Μ), Πανιώνιο (Ε), Ξάνθη (Ε), ΠΑΟ (Μ), Πλατανιά (Ε). Δεν το λες και... εύκολο, έτσι δεν είναι;

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΗ

Την ίδια ώρα αρχίζουν και αχνοφαίνονται οι ομάδες που έχουν τις δυνατότητες να διεκδικήσουν δύο θέσεις στην Ευρώπη. Δύο, διότι ο Παναθηναϊκός με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει άδεια συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ακόμη κι αν καταφέρει βαθμολογικά να τερματίσει στην πρώτη πεντάδα, ακόμη κι αν κατορθώσει να παραμείνει στη Super League.

Στην πρώτη κλίμακα ο Ατρόμητος και ο Πανιώνιος. Οι Περιστεριώτες με ελληνική άμυνα (Γιαννιώτης, Κυβρακίδης, Γιαννούλης, Ρισβάνης, Χατζηισαϊας), ισορροπημένη μεσαία γραμμή (Μάντσον, Βασιλακάκης, βοήθειες απο Ούμπιδες, θα συνδράμει και ο Μπουζουλάτζιτς) και χημεία που σταδιακά βρίσκουν επιθετικά με leader τον Ουάρντα και τους Ντιγκινί – Μανούσο. Εχουν τρεις δανεικούς στην ενδεκάδα τους, πρώην νεοσμυρνιώτικο δίδυμο στόπερ, δυσκολεύονται ακόμα στο γκολ, όμως είναι ευχάριστοι στο μάτι και θα το παλέψουν ως το τέλος για την Ευρώπη.

Ο Πανιώνιος του Γρηγορίου δεν έχει σχέση με τον Πανιώνιο του Ουζουνίδη και του Μιλόγεβιτς. Μοιάζει πιο αλέγρος, δημιουργεί περισσότερες φάσεις, επιθετικά παίζει καλύτερα. Ηττήθηκε στη Λαμία όπως ηττήθηκε χθες ο Παναιτωλικός από τον Λεβαδειακό (δηλαδή με ένα τσουβάλι χαμένες ευκαιρίες), ηττήθηκε και από τον Ολυμπιακό βγάζοντας ανακοίνωση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία όπως και πέρυσι, αλλά έχει εύκολο γκολ, έδεσε πάλι το δίδυμο Κόρμπου – Σιώπη στη μεσαία γραμμή, έχει ικανότατους ακραίους μπακ (Βλάχος – Χατζισαφί) και η πεντάδα Μασούντ – Σπιριντόνοβιτς – Λάμπρου – Μασούρα – Γεσίλ θα κάνει πολλές ζημιές.

Σε δεύτερη κλίμακα η Ξάνθη και ο Παναιτωλικός. Με λιγότερες πιθανότητες από τους δύο "Αθηναίους". Δυσκολοκατάβλητη η πρώτη, έχει υποστεί μόνο μία ήττα, από τον Λεβαδειακό. 'Εχει πετύχει δύο νίκες, αμφότερες εκτός έδρας, όπου θα... κλείσει κι άλλα σπίτια μετά της Κέρκυρας και του Πλατανιά. Μπρίτο και Κίκε είναι από τους ταχύτερους στη Λίγκα, η μεσαία γραμμή της με Μεχία – Λουσέρο δεν είναι άσχημη, τα προβλήματά της εντοπίζονται αμυντικά...

Οπως και του Παναιτωλικού, ο οποίος χθες "αυτοκτόνησε" στο ματς με τον Λεβαδειακό, αλλά όπως είχε φανεί και από την πεντακάθαρη και πειστική επικράτησή του επί του Παναθηναϊκού (2-0), έχει βρει ωραίες συνεργασίες μεσοεπιθετικά. Με Μπεχαράνο – Μάρκος Πάουλο – Μάζουρεκ στη μεσαία γραμμή και με Ρόσα – Κλέσιο εξτρέμ, έχει πρόβλημα στη θέση του φορ (Ντίας – Μαρκόφσκι), μα μέχρι χθες, στο ματς όπου έχασε τουλάχιστον πέντε γκολ, είχε ηττηθεί μόνο από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ εκτός έδρας.

Last but not least, o Γιάννης Κομπότης, ο οποίος χθες έδωσε και πριμ 30.000 στους παίκτες του αήττητου (3-4-0) Λεβαδειακού, ο οποίος χωρίς ουδεμία διαιτητική εύνοια βλέπει από κάτω του τους "αιώνιους", απέχει μόλις έναν βαθμό από την ΑΕΚ και δύο από την κορυφή του ΠΑΟΚ! Οχι, δεν θα χτυπήσει Ευρώπη. Αλλά από Απόλλωνα – ΑΕΛ - Λαμία – Κέρκυρα ο Ανιγκό σίγουρα έχει καλύτερο σύνολο...

ΜΗΝΑΣ ΤΩΝ ΝΤΕΡΜΠΙ, ΟΛΟΙ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ

Μπαίνουμε στον μήνα των ντέρμπι σ' ένα πρωτάθλημα όπου τίποτα δεν φαίνεται προκαθορισμένο. Οι διαιτητές δυστυχώς δεν είναι πολύ υψηλού επιπέδου, θα κάνουν περισσότερα λάθη. Μα τα σφάλματα σε γενικές γραμμές έως τώρα δεν είναι "υπέρ ενός" και "εναντίον άλλου". Εξ ου και οι τόσο πολλοί χαμένοι βαθμοί από ΟΛΟΥΣ τους "μεγάλους": αν δεν "ματώσουν", ξέρουν ότι πιθανότατα δεν θα τα καταφέρουν. Επίσης οι διαιτητές ξέρουν πως αν κάνουν εξόφθαλμο σφάλμα, θα το πληρώσουν.

Οπως ο Καλογερόπουλος μετά το Ξάνθη – Ολυμπιακός, όπως ο Βάτσιος μετά το Λαμία – ΑΕΚ, όπως ο Μάνταλος μετά από το ΑΕΛ – Ατρόμητος, όπου δεν είχε κατακυρώσει το γκολ με κεφαλιά του Σπύρου Ρισβάνη. Όχι με "καρατόμηση" σε πρώτη φάση. Με 3-5 αγωνιστικές, προς παραδειγματισμό. Τα πράγματα άλλαξαν. Δελφάκης, Λαμπρόπουλος, Παππάς, Βοσκάκης, Μήτσιος, Δημητρόπουλος, Σπάθας δεν σφυρίζουν πια. Είναι πραγματικότητα στην οποία καλούνται να προσαρμοστούν όλοι. Ακόμη κι εκείνοι στους οποίους αυτό δεν αρέσει.

