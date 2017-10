Popovich: "Ο Trump είναι ένας άψυχος δειλός"

Με αφορμή την τοποθέτηση του Trump ότι ο Barack Obama και αρκετοί από τους προκατόχους του δεν συνήθιζαν να τηλεφωνούν στους συγγενείς των στρατιωτών των ΗΠΑ που πέθαναν στο πεδίο της μάχης ο Popovich - ο οποίος έχει υπηρετήσει στην πολεμική αεροπορία - πήρε τηλέφωνο έναν δημοσιογράφο του σάιτ "thenation.com", λέγοντάς του ότι θέλει να κάνει μία δήλωση. Αφού ξεκαθάρισε λοιπόν πως ό,τι πει θέλει να θεωρηθεί ότι το είπε "on the record" στην συνέχεια ξέσπασε εναντίον του Trump, λέγοντας τα εξής:

