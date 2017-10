Τα πρώτα "πράσινα" γενέθλια του Πασκουάλ

Με τους πιο απαιτητικούς να έχουν πειστεί και με το έργο του να αποτυπώνεται ανάγλυφα στο παρκέ, το ζητούμενο πλέον για τον ίδιο είναι να κάνει το βήμα παραπάνω με το "τριφύλλι" και να επιστρέψει μαζί του στο Final Four της EuroLeague. Έχοντας πλέον την ευθύνη για την ομάδα που βρίσκεται στα χέρια του σε απόλυτο βαθμό, αφού ο ίδιος την "έχτισε" -εν αντιθέσει με την περσινή, που τη διαχειρίστηκε.

Λίγες ημέρες μετά το -25 από τους "ερυθρολεύκους", ο Τσάβι Πασκουάλ έλεγε το "ναι" στην πρόταση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, προκειμένου να αναλάβει τις τύχες της ομάδας και να μπει στη διαδικασία δρομολόγησης της επιστροφής σε Final Four και την κορυφή της Ελλάδας. Στην πρώτη του απόπειρα, έκανε το δεύτερο. Για την απώλεια του πρώτου στόχου ευθύνεται η Φενέρμπαχτσε, που έκανε σμπαράλια το πλεονέκτημα έδρας των "πρασίνων" στα playoffs της EuroLeague -για να κατακτήσει εν συνεχεία το τρόπαιο στο Sinan Erdem Dome.

