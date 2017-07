Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον ΜακΛίν

Στο Sport24.gr σας είχαμε ενημερώσει πως ο Τζαμέλ ΜακΛίν είναι προ των πυλών του Ολυμπιακού, όπως και για το γεγονός πως ξεχωρίζουν στην λίστα του Γιάννη Σφαιρόπουλου οι Τζαμέλ ΜακΛίν και Έρικ ΜακΚόλουμ. Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ, μπορεί να αγωνιστεί με άνεση τόσο στο "4", όσο και στο "5", κάτι που το έπραξε στην τελευταία του διετία στην Αρμάνι Μιλάνο.

Ένας ψηλός με έφεση και ικανότητα στο σκοράρισμα, με καλά τελειώματα κοντά στο καλάθι, αν και δεν είναι στα ατού του η άμυνα στο low-post.Στην σεζόν που ολοκληρώθηκε με την ιταλική ομάδα στην EuroLeague, είχε μέσο όρο 8.7 πόντους (59.1% δίποντα, 71.6% βολές), 4.2 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ, 0.7 κλεψίματα και 0.2 μπλοκ, σε 30 παιχνίδια, με 20 λεπτά μέσο όρο σε χρόνο συμμετοχής. Στο παρελθόν, αγωνιζόμενος στην Άλμπα Βερολίνου, είχε σημειώσει το νικητήριο καλάθι απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, σε φιλική αναμέτρηση.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρήκε γρήγορα τον αντικαταστάτη του αποχωρήσαντα Κεμ Μπιρτς, ο οποίος αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ και στους Ορλάντο Μάτζικ. Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ, πάντως, είναι ένας διαφορετικού τύπου ψηλός σε σχέση με τον Καναδό. Δεν έχουν κοινά αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Είναι περισσότερο ικανός στην επίθεση και λιγότερο στην άμυνα. Διαθέτει όμως την επιθυμητή εμπειρία σε επίπεδο EuroLeague, στοιχείο το οποίο θέλουν φέτος στους ξένους τους (Στρέλνιεκς, Τιλί) οι άνθρωποι των "ερυθρολεύκων".

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

"Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Τζαμέλ ΜακΛιν.

Ο Αμερικανός σέντερ θα φοράει τη φανέλα του Θρύλου τη νεα σεζόν.

Το who is who του Τζαμέλ ΜακΛιν

Hμ. Γεν.: 18/04/1988

Τοπ. Γεν.: Μπρούκλιν (ΗΠΑ)

Ύψος: 2.03

Πρ. Ομάδες: Tulsa (2006-2007), Xavier (2008-2011), Μούρθια (2012-2014), Leuven Bears (2011-2012), Telenet Oostende (2012), Telekom Bonn (2013-2014), Alba Berlin (2014-2015), Armani Jeans Milano (2015-2017).

Ομαδικές διακρίσεις

- Πρωταθλητής Ιταλίας (2016) με την Αρμάνι Τζινς Μιλάνο

- Κυπελλούχος Ιταλίας (2016-2017) με την Αρμάνι Τζινς Μιλάνο

- Κάτοχος σούπερ Καπ Ιταλίας (2016)

Ατομικές διακρίσεις

- ΜVP του γερμανικού πρωταθλήματος το 2015 με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου

- Μέλος της καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος το 2015 με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου".