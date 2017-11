Γουίλτζερ: "Έστειλα φωτογραφία στον πατέρα μου το λάβαρο του Γκάλη"

Ο πατέρας του νέου παίκτη του Ολυμπιακού, Κάιλ Γουίλτζερ, ονόματι Γκρεγκ Γουίλτζερ, υπήρξε αθλητής της ομάδας του Άρη από το 1987 έως και το 1989, κατακτώντας τίτλους και συμμετέχοντας και σε Final Four με τους "κιτρινόμαυρους". Παράλληλα, ήταν και συμπαίκτης με τον Νίκο Γκάλη, του οποίου η φανέλα έγινε λάβαρο στο Αλεξάνδρειο. Ο Καναδός φόργουορντ αποθανάτισε το γεγονός σε φωτογραφία και την έστειλε στον πατέρα του, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ.

