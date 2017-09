Μαυροειδής: "Φέτος θα είμαστε πιο σκληροί από πέρυσι"

Όποιος έχει γνωρίσει τον έμπειρο σέντερ ξέρει ότι φημίζεται για δύο πράγματα: Το χιούμορ του και το γεγονός ότι μιλάει πάντα χωρίς “φίλτρα”. Ο Δημήτρης Μαυροειδής δεν είναι από τους παίκτες που βάζουν... κασέτα και λένε κλισέ ατάκες. Θα πει πάντα αυτό που σκέφτεται. Και αυτό έκανε και στην συνέντευξη που έδωσε στο Sport24.gr, μιλώντας για την περσινή ΑΕΚ, τη νέα ΑΕΚ που χτίζεται, ακόμα και την Εθνική ομάδα.

“Θα είναι δύσκολο να μας κερδίσει κάποιος φέτος”

Ο Δημήτρης Μαυροειδής ήρθε στα μέσα της σεζόν 2015/16 στην ΑΕΚ και... ρίζωσε. “Τα κατάφερα ε;” λέει γελώντας όταν του το αναφέραμε. Ετοιμάζεται για την τρίτη του σεζόν στην ομάδα και είναι πλέον ένας από τους φυσικούς ηγέτες της ομάδας μαζί με τον Ντούσαν Σάκοτα. Ο έμπειρος ήταν ένας από τους πρώτους παίκτες που αντιλήφθηκαν το όραμα του Ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάκη Αγγελόπουλου, για την ομάδα. Το όνειρο της επιστροφής στην κορυφή. Και του άρεσε. Για αυτό και δείχνει χαρούμενος για την παραμονή του, αλλά και για το γεγονός ότι φέτος κάτι δείχνει να έχει αλλάξει.

“Η αλήθεια είναι ότι, όταν ήρθα, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα να πάει ψηλά ώστε να πραγματοποιηθεί το όνειρο του Προέδρου να επιστρέψει η ΑΕΚ εκεί που ήταν. Ήθελα να συμμετέχω σε αυτο το όνειρο κι εγώ για αρκετά χρόνια και να πάει η ομάδα ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι ενδιάμεσα είχαμε διάφορα πήγαινε-έλα, αλλα δεν κατάφεραν να με φάνε (γέλια). Άντεξα. Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, να κάνουμε καλή σεζόν, να έχουμε υγεία και όλα θα τα βρούμε” λέει χαρακτηριστικά.

Τι μπορούμε να περιμένουμε όμως από τη νέα ΑΕΚ των πολλών νέων προσώπων (Ξανθόπουλος, Γκριν, Τζέιμς, Χάρις, Μπάρλοου, Άτιτς, Καμπερίδης); “Νομίζω ότι θα είμαστε πολύ γεμάτοι φέτος. Υπάρχει βάθος” τονίζει ο έμπειρος σέντερ, για να συμπληρώσει:.”Τα παιδιά είναι πολύ συγκεντρωμένα και δουλεύουν σοβαρά. Σίγουρα είναι νωρίς να πούμε κάτι, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε μία ομάδα αρκετά σκληρή, δύσκολη να την κερδίσει κάποιος. Σε κάθε ματς θα δίνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, γιατί αυτή είναι και η φιλοσοφία του κόουτς, ξεκινώντας από την άμυνα, οπότε πιστεύω ότι θα είμαστε μία σκληροτράχυλη ομάδα”.

Ο όρος “σκληροτράχυλη ομάδα” μονο τυχαία δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Μαυροειδή. Κι αυτό γιατί την περσινή σεζόν η ομάδα είχε μεν πολύ ταλέντο, αλλά έδειχνε να της λείπει η σκληράδα, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια. Και ο διεθνής σέντερ δεν δίστασε να το παραδεχθεί αυτό το γεγονός: “Αυτή είναι μία αλήθεια και για αυτό μιλώντας για τη νέα ομάδα αναφέρθηκα πρώτα σε αυτό. Η ομάδα θα είναι σίγουρα πιο σκληρή. Θα είναι μία ομάδα που θα είναι δύσκολο να την κερδίσεις. Μόνο έτσι μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες: Να είσαι ομάδα και να παίζεις σκληρά και ο ένας για τον άλλο. Αυτά πρέπει να συμβούν για να είσαι ομάδα.

Ο κόουτς έχει βάλει από το ξεκίνημα τις αρχές του για να μη δημιουργηθούν προβληματα. Περιμένουμε τώρα και τον Χάρις και τα πρώτα φιλικά για να δημιουργηθεί το παζλ καλύτερα”. Κοινώς, όποιος δεν παίζει άμυνα δεν έχει θέση σε αυτή την ΑΕΚ. “Νομίζω ότι τα παιδιά ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ο κόουτς έχει ξεκαθαρίσει σε όλα τα παιδιά τον ρόλο τους και τι πρέπει να κάνουν, αλλά και ότι ο μόνος τρόπος για να βρεθείς στο παρκέ είναι να παίζεις άμυνα. Πέρυσι είχαμε παίκτες που ήταν πολύ καλοί, αλλά δεν έκαναν αυτό που ζητούσε ο κόουτς και έτσι πέρασαν στον πάγκο και δεν έπαιζαν όσο είχαν συνηθίσει. Αν κάποιος δεν παίξει άμυνα, τότε δεν θα παίζει. Είναι πολύ απλό αυτό, το έχει εξηγήσει ο κόουτς από το ξεκίνημα της χρονιάς αυτό ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον”.

Άλλο επίπεδο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αλλά...

Η ΑΕΚ έχει μάθει να πρωταγωνιστεί. Η τρίτη θέση αυτή τη στιγμή μοιάζει με το ταβάνι της ομάδας λόγω της απόστασης που την χωρίζει από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αυτό όμως πλέον δεν είναι αρκετό για τους φίλους της ομάδας, που θέλουν το βήμα παραπάνω. Πόσο ρεαλιστικό όμως είναι αυτό; Ο 32χρονος σέντερ είναι ειλικρινής:

“Έχουμε πει ότι είναι από δύσκολο έως σχεδόν ακατόρθωτο. Είχαμε πει την πρώτη χρονιά ότι θέλαμε να πετύχουμε κάποια νίκη. Τελικά την πετύχαμε πέρυσι, στα ημιτελικά του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Πάμε βήμα-βήμα. Τώρα ας πούμε θέλουμε να πετύχουμε δύο νίκες και μετά να ζητήσουμε κάτι παραπάνω.Έτσι πρέπει να πηγαίνουμε γιατί και η διαφορά στα μπάτζετ είναι χαώδης και το επίπεδο που παίζουν αυτές οι ομάδες είναι διαφορετικό.

Αυτό το καταλαβαίνω εγώ από το πώς αισθανόμουν όταν έπαιζα στην Ευρωλίγκα με το Μαρούσι πριν μερικά χρόνια. Όταν χρειαζόταν να παίξουμε παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα νιώθαμε ότι οι αντίπαλοί μας βρισκόντουσαν μία ταχύτητα κάτω από εμάς, επειδή είχαμε την εμπειρία της Ευρωλίγκα, όπου όλα γινόντουσαν διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζουν κάθε εβδομάδα ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ και η ΤΣΣΚΑ, που βρίσκονται σε άλλο επίπεδο. Όταν λοιπόν μετά παίζουν με εμάς τους φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο το ματς, επειδή οι ταχύτητες είναι διαφορετικές. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν ομάδες υψηλού επιπέδου κάθε εβδομάδα τους ανεβάζει σε άλλο επίπεδο, χώρια βέβαια και από το γεγονός ότι έχουν πιο ποιοτικούς παίκτες λόγω μπάτζετ”.

Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η ΑΕΚ για να μπει ανάμεσά στους δύο “αιωνίους” και ίσως να τους ξεπεράσει; “Είναι κάτι δύσκολο να μπούμε ανάμεσά τους, αλλά ο μόνος τρόπος για να το πετύχεις αυτό – δεδομένου ότι υστερείς σε ποιότητα – είναι να γίνεις πιο σκληρός από αυτούς. Πρέπει να τους κοντράρεις στην σκληράδα και να είσαι ομάδα. Μόνο έτσι έχεις πιθανότητες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό, όπως και πέρυσι, όπου κερδίσαμε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, χάσαμε και ένα έπειτα από δύο παρατάσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε αρκετά καλύτεροι σε σχέση με πέρυσι”.

Όσο για τους στόχους της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν και κατά πόσο είναι ίδιοι με πέρυσι (Final Four στο Basketball Champions League και μία καλή πορέια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο) ο έμπειρος σέντερ ήταν ξεκάθαρος:“Αυτό είχαμε πει πέρυσι και αυτό λέμε και φέτος. Νομίζω ότι το Champions League είναι ένας στόχος που η ομάδα μπορεί να εκπληρώσει, θα αποτελεί μία μεγάλη επιτυχία και θα φέρει περισσότερο τον κόσμο της ΑΕΚ στο γήπεδο. Ένα Final Four θα είναι μία μεγάλη επιτυχία και σε ένα Final Four μπορούν να γίνουν τα πάντα, είτε είσαι φαβορί, είτε αουτσάιντερ. Πας με 25% πιθανότητες και όλα μπορούν να γίνουν”.

“Η Εθνική ομάδα είναι υποχρέωση και τιμή”

Η κουβέντα στο τέλος πήγε και στην Εθνική ομάδα. Ο ίδιος εξάλλου υπήρξε μέλος της Εθνικής Ανδρών σε όλα τα επίπεδα, ενώ βρισκόταν και στην ομάδα που κατέκτησε την 6η θέση στο Eurobasket του 2011. Και, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν πλέον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με τα προκριματικά που ανακοίνωσε η FIBA ότι θα διεξάγονται μεσούσης της σεζόν, δεν αποκλείεται να κληθεί στην εθνική το φθινόπωρο. Πώς θα αντιδρούσε όμως σε αυτό το ενδεχόμενο;

“Για εμένα η Εθνική ομάδα είναι υποχρέωση και τιμή. Πρέπει όποτε σε καλούν και μπορείς να πας, να πηγαίνεις και να την εκπροσωπήσεις. Εγώ όποτε και αν με φωνάξουν θα το κάνω το χρέος μου, είτε τώρα, είτε καλοκαίρι, είτε οποτεδήποτε”, δηλώνει ξεκάθαρα, για να συμπληρώσει πάντως στην συνέχεια με νόημα:

“Αυτό πρέπει να κάνεις όταν σε καλούν στην Εθνική. Πρέπει όμως όλοι οι παίκτες που θα κληθούν να είναι συνειδητοποιημένοι ότι θα πηγαίνουμε για να βοηθήσουμε την Εθνική ομάδα. Να βάλει ο καθένας τον εαυτό του κάτω από την ομάδα και όχι πάνω από αυτή για να φανεί. Στην Εθνική ομάδα δεν θα φανεί κανένας, δεν θα πάρει συμβόλαιο κανένας. Αυτά είναι για την ομάδα σου. Στην Εθνική το μόνο που πρέπει να σκέφτεσαι είναι να πετύχει η ομάδα”.