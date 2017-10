ΑΕΚ: Ωρα για ανασύνταξη και προβληματισμό

Η αλήθεια είναι ότι με μία πρώτη ματιά αυτή η δυσκολία της ΑΕΚ στην δημιουργία προκαλεί εντύπωση δεδομένου ότι στο ρόστερ της ομάδας υπάρχουν παίκτες που φημίζονται για το επιθετικό τους ταλέντο. Εξηγείται όμως από το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν βρει χημεία μεταξύ τους, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν τη μπάλα στα χέρια τους για να είναι αποδοτικοί και την ίδια στιγμή δεν είναι αποτελεσματικοί σε Spot up καταστάσεις από την γραμμή του τριπόντου. Αυτός ο συνδυασμός γεγονότων είναι που έχει κάνει τόσο στατική την επίθεση της ΑΕΚ, η οποία καλείται να βρει άμεσα απαντήσεις. Απαντήσεις που θα έρθουν είτε μέσα από την αλλαγή του ροτέισον, είτε από τον πειραματισμό με την χρησιμοποίηση νέων σχημάτων.

