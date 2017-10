Ο Μπομπουά λύτρωσε την Μπασκόνια

Ο Ρόντριγκ Μπομπουά ήταν ο λυτρωτής της Μπασκόνια στον αγώνα με την Γκιπουζκόα. Με ένα coast to coast στο τέλος του αγώνα ο Γάλλος γκαρντ έδωσε τη νίκη με 88-86 στην ομάδα του, γλιτώνοντάς την από ένα άνευ προηγουμένο κάζο κόντρα στους "νεοφώτιστους".

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR